ua en ru
Пн, 27 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украину накроет холодный фронт с грозами, но жара вернется: синоптик назвала даты

12:26 27.07.2026 Пн
3 мин
Похолодание возвращается в Украину, но ненадолго
aimg Татьяна Веремеева
Украину накроет холодный фронт с грозами, но жара вернется: синоптик назвала даты Фото: В Украину идет кратковременное похолодание (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Во вторник, 28 июля, в Украину зайдет холодный атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди, сильный ветер и понижение температуры. В то же время, уже в начале августа жара снова вернется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Изменение погоды 28 июля: В Украину зайдет холодный атмосферный фронт, который повлечет за собой грозовые дожди, сильный северо-западный ветер и временное снижение температуры.
  • Где ожидать осадков: Ночью и утром грозовые дожди пройдут в западных, северных, центральных и южных областях (в том числе и в Киеве). В течение дня осадки сместятся на Левобережье, а на востоке существенных дождей не ожидается.
  • Температурный режим: Днем столбики термометров будут показывать +20...+24 °C. На юге и юго-востоке будет теплее.
  • Когда вернется жара: Похолодание будет кратковременным - новая волна жары ожидается в Украине уже в начале августа.
  • Предостережение от синоптика: Из-за повышенной пожарной опасности Наталья Диденко призвала быть осторожными с огнем на природе и не сжигать сухую траву.

Где ожидаются дожди

По словам синоптика, в ближайшую ночь и утром грозовые дожди пройдут в западных, северных, центральных и южных областях Украины. В то же время, на востоке страны в настоящее время существенных осадков не прогнозируется.

В течение дня дожди будут смещаться на Левобережье.

Кроме того, одной из особенностей завтрашнего дня станет мощный северо-западный ветер.

Украину накроет холодный фронт с грозами, но жара вернется: синоптик назвала даты
Прогноз погоды от Диденко на 28 июля (инфографика: РБК-Украина)

Какой будет температура

После прохождения холодного фронта температура воздуха снизится. По прогнозу Диденко, днем столбики термометров будут показывать +20...+24 градуса. На юге и юго-востоке будет несколько теплее - +25...+28 градусов.

В Киеве дождь с грозой ожидается в ближайшую ночь и утром 28 июля. Днем осадки маловероятны. После нынешней жары температура в столице снизится примерно до +22 градусов.

Когда вернется жара

По словам синоптика, новая волна жары ожидается в Украине уже в начале августа.

В то же время Диденко призвала украинцев быть особенно осторожными с огнем из-за высокого риска пожаров. Она посоветовала не бросать окурки, не сжигать сухую траву и воздержаться от разжигания костров на природе.

Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода в Украине в конце июля и начале августа.

Также мы рассказывали, почему вода в реке или озере днем может казаться холоднее, чем утром. Так, в жару резкий перепад температур между нагретым телом и прохладной водой может стать серьезной нагрузкой для организма. Специалисты советуют заходить в воду постепенно и выбирать для купания утренние или вечерние часы, когда контраст температур меньше.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Погода Экология
Новости
Ракетный катер, аэродромы и нефтяные объекты: СБУ показала новые результаты 40-дневной операции
Ракетный катер, аэродромы и нефтяные объекты: СБУ показала новые результаты 40-дневной операции
Аналитика
Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ