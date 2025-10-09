ua en ru
Заморозка цен на газ для украинцев и план отказа ЕС от нефти России: новости за 8 октября

Украина, Четверг 09 октября 2025 06:30
Заморозка цен на газ для украинцев и план отказа ЕС от нефти России: новости за 8 октября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Кабмин заморозил цены на газ для украинцев до конца марта следующего года. Тем временем послы Евросоюза одобрили план отказа от российской нефти.

Более детально о том, что произошло в среду, 8 октября, - в материале РБК-Украина.

Кабмин заморозил цены на газ для украинцев до конца марта

Цены на газ для бытовых потребителей в Украине не будут менять до 31 марта 2026 года. Кабмин принял соответствующее решение, рассказала премьер Юлия Свириденко.

Она отметила, что правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой на фоне российских ударов по энергетике.

Послы ЕС согласовали план отказа от российской нефти и газа до 2028 года, - Reuters

Послы стран Европейского Союза согласовали план отказа от российской нефти и газа до 2028 года, несмотря на позицию Венгрии и Словакии.

По данным Reuters, решение послов позволило преодолеть первый политический барьер для принятия закона.

"Шахеды" били по Нежину и Прилукам: "прилеты" по железной дороге, энергообъекту и нефтебазе

В ночь на 8 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами-камикадзе по Черниговской области.

Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую общину.

Зеленский: у россиян приказ штурмовать любой ценой, СБУ готовит новые операции

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой СБУ Василием Малюком о ходе боевых действий.

По словам президента, СБУ продолжает наносить эффективные удары по российским войскам, в частности уничтожая системы противовоздушной обороны противника.

Кто станет министром культуры и гуманитарным вице-премьером: что решили в Раде

Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по вопросам гуманитарной политики, министра культуры Украины.

Как рассказала в комментарии РБК-Украина нардеп Евгения Кравчук, нардепы СН будут рекомендовать премьеру Юлии Свириденко внести представление на назначение Бережной.

