Послы ЕС согласовали план отказа от российской нефти и газа до 2028 года, - Reuters
Послы стран Европейского Союза согласовали план отказа от российской нефти и газа до 2028 года, несмотря на позицию Венгрии и Словакии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, на закрытой встрече послы ЕС согласились передать законопроект на рассмотрение своим министрам для одобрения на заседании 20 октября. Решение послов позволило преодолеть первый политический барьер для принятия закона.
По словам дипломатов, почти все страны ЕС выразили поддержку плану Еврокомиссии. Это свидетельствует, что закон, вероятно, все-таки будет принят, несмотря на критику Венгрии и Словакии, которые стремятся сохранить тесные связи с Россией.
До 20 октября будут продолжаться переговоры по техническим изменениям в закон.
Одним из главных пунктов закона, который вызывает дискуссии, остается вопрос, должны ли экспортеры СПГ в Европу получать предварительное разрешение на поставку и проходить проверку на таможне в портах ЕС, чтобы удостовериться, что газ не российский.
Сейчас Франция и Италия поддерживают общий план. Однако предлагают или предварительное согласование поставок, если это возможно быстро реализовать, или проверку на таможне по прибытию.
Закон предусматривает:
- с января 2026 года прекращается импорт газа по новым контрактам;
- с июня 2026 года - по действующим краткосрочным соглашениям;
- с января 2028 года - по долгосрочным контрактам.
Закон также обяжет Венгрию и Словакию разработать национальные планы для полного отказа от российских энергоносителей до 2028 года.
Отказ ЕС от российской нефти и газа
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России - при условии, что страны НАТО прекратят покупать у РФ энергоресурсы.
Президент США раскритиковал Европу за "недостаточно жесткие санкции" против России и продолжение закупки российской нефти.
Также известно, что по меньшей мере восемь стран Европейского Союза до сих пор импортируют российский газ в тех или иных объемах. Нет точных данных, где именно используется приобретенный российский газ.
В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с Трампом.
К этой позиции присоединилась Варшава. В Польше призвали страны ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года, чтобы перекрыть финансирование российской военной машины и помочь Украине закончить войну.
Также известно, что Еврокомиссия предложит ввести полный запрет на импорт российского СПГ до 1 января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Это на год раньше, чем планировалось.
Однако Венгрия и Словакия против отказа от российских энергоносителей.
В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций и ограничений Евросоюза на поставки нефти из России. Он отметил, что принятие такого решения может поставить под угрозу энергетическую безопасность республики.
Понимая, что пророссийские Венгрия и Словакия будут пытаться заблокировать новые санкции, Еврокомиссия предложила одобрять новые санкции против России путем набора большинства голосов стран-участниц ЕС, а не традиционным единогласным одобрением. Пока что такая схема обхода касается только Венгрии.