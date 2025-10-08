Послы ЕС согласовали план отказа от российской нефти и газа до 2028 года, - Reuters

Послы стран Европейского Союза согласовали план отказа от российской нефти и газа до 2028 года, несмотря на позицию Венгрии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщается, на закрытой встрече послы ЕС согласились передать законопроект на рассмотрение своим министрам для одобрения на заседании 20 октября. Решение послов позволило преодолеть первый политический барьер для принятия закона.

По словам дипломатов, почти все страны ЕС выразили поддержку плану Еврокомиссии. Это свидетельствует, что закон, вероятно, все-таки будет принят, несмотря на критику Венгрии и Словакии, которые стремятся сохранить тесные связи с Россией.

До 20 октября будут продолжаться переговоры по техническим изменениям в закон.

Одним из главных пунктов закона, который вызывает дискуссии, остается вопрос, должны ли экспортеры СПГ в Европу получать предварительное разрешение на поставку и проходить проверку на таможне в портах ЕС, чтобы удостовериться, что газ не российский.

Сейчас Франция и Италия поддерживают общий план. Однако предлагают или предварительное согласование поставок, если это возможно быстро реализовать, или проверку на таможне по прибытию.

Закон предусматривает:

с января 2026 года прекращается импорт газа по новым контрактам;

с июня 2026 года - по действующим краткосрочным соглашениям;

с января 2028 года - по долгосрочным контрактам.

Закон также обяжет Венгрию и Словакию разработать национальные планы для полного отказа от российских энергоносителей до 2028 года.