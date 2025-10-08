ua en ru
Главная » Новости » Политика

Кто станет министром культуры и гуманитарным вице-премьером: что решили в Раде

Киев, Среда 08 октября 2025 16:19
Кто станет министром культуры и гуманитарным вице-премьером: что решили в Раде Фото: Татьяна Бережная (facebook.com/berezhna.tetyana)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по вопросам гуманитарной политики, министра культуры Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук и нардеп Евгения Кравчук.

"Состоялось заседание фракции "Слуга Народа", в ходе которого фракция поддержала кандидатуру Бережной на должность вицепремьер-министра, министра культуры Украины", - рассказала Палийчук.

В свою очередь Кравчук добавила, что нардепы СН будут рекомендовать премьеру Юлии Свириденко внести представление на назначение Бережной.

Она предположила, что Рада может рассмотреть назначение Бережной уже на следующей пленарной неделе, в том числе и во вторник, 21 октября.

За что будет отвечать новый вице-премьер, министр культуры

По словам нардепки, тема стратегической коммуникации будет передана Госкомтелерадио, потому что у него уже есть похожие функции. Тем временем вопросы, связанные с информационной политикой - особенно в контексте евроинтеграции, законодательства и обязательств Украины перед Европейской комиссией по созданию послевоенного медийного пространства, - останутся за министерством культуры.

"Но операционная деятельность и все, что с этим связано, в частности телемарафон, иновещание, "Укринформ" - это будет под Госкомтелерадио. Ну, по крайней мере, сейчас такой вариант рассматривается. Но опять же эти распределения - это уже вопрос Кабинета министров", - уточнила Кравчук.

В то же время, как добавила нардеп, Бережная станет вице-премьером по гуманитарным вопросам для лучшей координации гуманитарной сферы. Она напомнила, что ранее Рада на законодательном уровне признала, что культурное наследие и национальная память являются составляющими национальной безопасности и обороны.

Также новый вице-премьер необходим для координации таких агентств, как, например, Института национальной памяти, или Государственной службы по этнополитике и свободе совести, которые не подчинены какому-либо министерству, а подчиняются Кабмину.

Что касается других направлений, за которые будет отвечать Бережная, - это решит Кабмин и премьер-министр, распределяя функции и темы между комитетами правительства.

Татьяна Бережная

Татьяна Бережная получила высшее образование в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где окончила бакалавриат по специальности "Право" и магистратуру по направлению "Правоведение". Первый международный опыт в сфере госуправления она получила во время стажировки в Парламенте Канады в рамках Канадско-украинской парламентской программы (CUPP).

Позже она проходила обучение в Украинской школе политических студий, Киевской школе экономики (по направлению Government Relations), Аспен Институте Киев, а также в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), где изучала глобальные трансформации и восстановление Украины. В 2025 году Бережная завершила обучение в Школе стратегического архитектора при KMBS.

Юридическую карьеру начала в 2011 году в одной из ведущих юридических фирм Украины - "Василь Кисиль и Партнеры". В 2017 году получила адвокатское свидетельство.

С 17 июня 2022 года занимала пост заместителя министра экономики Украины.

28 июля этого года Кабмин назначил Бережную и.о. министра культуры Украины.

