Вместо тюрьмы - миллионы на ВСУ: экс-глава Николаевской МСЭК пошла на сделку со следствием
Бывшая руководительница Николаевской областной МСЭК признала вину в суде и заключила сделку с прокуратурой. Она согласилась на условный срок и уже перечислила более 4,7 млн гривен на нужды ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Центрального районного суда г. Николаева.
В чем обвиняют чиновницу
По данным следствия, экс-чиновница организовала схему уклонения от мобилизации, давая указания подчиненным фальсифицировать медицинские заключения.
"Она организовала составление ложного заключения МСЭК в отношении военнообязанного, в результате чего он получил группу инвалидности III степени, что дало ему право на отсрочку от призыва", - отметили в суде.
Кроме препятствования деятельности ВСУ, женщине инкриминируют недостоверное декларирование состояния.
Детали сделки и взнос на армию
Во время заседания защита предоставила квитанцию о перечислении 4 737 860 гривен благотворительного взноса на одну из воинских частей. Согласно договору, обвиняемая должна сотрудничать со следствием в другом производстве.
"Обвиняемая безоговорочно признает себя виновной... и соглашается на согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком", - говорится в сообщении.
Также ее планируют лишить права занимать руководящие должности в медучреждениях на три года. Суд сейчас готовится к вынесению приговора.
Скандалы с МСЭК в Украине
Напомним, в последнее время в Украине разразилась серия коррупционных скандалов, связанных с руководством медико-социальных экспертных комиссий.
В частности ГБР разоблачило руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу. Во время обысков у нее нашли почти 6 миллионов долларов наличными, часть из которых она пыталась выбросить через окно.
Также правоохранители завершили расследование в отношении экс-главы Центральной МСЭК. Его подозревают в создании масштабной схемы подделки документов для получения групп инвалидности, что позволяло мужчинам избегать мобилизации.
Кроме того, резонанс вызвало дело руководительницы одного из региональных центров, которая незаконно обогатилась на 160 млн гривен. Из-за этих и других многочисленных злоупотреблений президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации системы МСЭК до конца 2024 года и полном реформировании системы установления инвалидности.