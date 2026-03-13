Вместо тюрьмы - миллионы на ВСУ: экс-глава Николаевской МСЭК пошла на сделку со следствием

Бывшая руководительница Николаевской областной МСЭК признала вину в суде и заключила сделку с прокуратурой. Она согласилась на условный срок и уже перечислила более 4,7 млн гривен на нужды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Центрального районного суда г. Николаева.

В чем обвиняют чиновницу

По данным следствия, экс-чиновница организовала схему уклонения от мобилизации, давая указания подчиненным фальсифицировать медицинские заключения.

"Она организовала составление ложного заключения МСЭК в отношении военнообязанного, в результате чего он получил группу инвалидности III степени, что дало ему право на отсрочку от призыва", - отметили в суде.

Кроме препятствования деятельности ВСУ, женщине инкриминируют недостоверное декларирование состояния.

Детали сделки и взнос на армию

Во время заседания защита предоставила квитанцию о перечислении 4 737 860 гривен благотворительного взноса на одну из воинских частей. Согласно договору, обвиняемая должна сотрудничать со следствием в другом производстве.

"Обвиняемая безоговорочно признает себя виновной... и соглашается на согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком", - говорится в сообщении.

Также ее планируют лишить права занимать руководящие должности в медучреждениях на три года. Суд сейчас готовится к вынесению приговора.