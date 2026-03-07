Вместо спутников - дирижабли. РФ шпионит за Эстонией методами Первой мировой

Готовится ли Россия к войне с НАТО

Напомним, в последнее время западные медиа и разведки активно обсуждают сценарии, может ли Россия напасть на НАТО в 2025 или 2026 году.

Аналитики предполагают, что РФ планирует проверить оборону Альянса на прочность уже в ближайшее время через гибридные атаки и провокации на границах.

В частности, эксперты обращают внимание на риторику Кремля, отмечая, что перед большой войной с Украиной российский диктатор Путин заявлял похожие тезисы, которые сейчас звучат в адрес стран Балтии.

В то же время союзники готовятся к потенциальной агрессии. Например, недавние учения в Эстонии показали, готово ли НАТО к ведению современной высокотехнологичной войны и защите своих границ.