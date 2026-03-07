Замість супутників - дирижаблі. РФ шпигує за Естонією методами Першої світової

Росія використовує аеростати з розвідувальним обладнанням для цілодобового стеження за стратегічними енергетичними об'єктами Естонії у прикордонних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Російські дирижаблі здійснюють моніторинг електростанцій та сланцевих карʼєрів концерну Eesti Energia у прикордонному повіті Іда-Вірумаа.
Використання аеростатів дозволяє агресору збирати дані, формально не порушуючи повітряний простір країн НАТО.
Як зазначають у ЦПД, подібна активність свідчить про "еволюцію гібридних методів Кремля, спрямованих на виявлення вразливостей енергосистеми Балтії".
Окрім підготовки диверсій, ворог намагається чинити психологічний тиск на працівників підприємств та виснажувати економіку союзників через необхідність впровадження нових протоколів безпеки.
Експерти підкреслюють, що системне інфраструктурне шпигунство є частиною стратегії дестабілізації Європи та намаганням підвищити "політичну й економічну ціну підтримки України для урядів країн ЄС".
Цікаво, що використання дирижаблів повертає до досвіду Першої світової війни, коли вони були першими стратегічними розвідниками та бомбардувальниками.
Тоді німецькі цепеліни атакували Лондон і Париж, маючи значний психологічний вплив. Через розвиток ППО їх роль з часом обмежилася морською розвідкою, проте зараз РФ адаптує ці застарілі інструменти для сучасних гібридних операцій.
Нагадаємо, останнім часом західні медіа та розвідки активно обговорюють сценарії, чи може Росія напасти на НАТО у 2025 або 2026 році.
Аналітики припускають, що РФ планує перевірити оборону Альянсу на міцність уже найближчим часом через гібридні атаки та провокації на кордонах.
Зокрема, експерти звертають увагу на риторику Кремля, зауважуючи, що перед великою війною з Україною російський диктатор Путін заявляв схожі тези, які зараз лунають на адресу країн Балтії.
Водночас союзники готуються до потенційної агресії. Наприклад, нещодавні навчання в Естонії показали, чи готове НАТО до ведення сучасної високотехнологічної війни та захисту своїх кордонів.