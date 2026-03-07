Замість супутників - дирижаблі. РФ шпигує за Естонією методами Першої світової

Чи готується Росія до війни з НАТО

Нагадаємо, останнім часом західні медіа та розвідки активно обговорюють сценарії, чи може Росія напасти на НАТО у 2025 або 2026 році.

Аналітики припускають, що РФ планує перевірити оборону Альянсу на міцність уже найближчим часом через гібридні атаки та провокації на кордонах.

Зокрема, експерти звертають увагу на риторику Кремля, зауважуючи, що перед великою війною з Україною російський диктатор Путін заявляв схожі тези, які зараз лунають на адресу країн Балтії.

Водночас союзники готуються до потенційної агресії. Наприклад, нещодавні навчання в Естонії показали, чи готове НАТО до ведення сучасної високотехнологічної війни та захисту своїх кордонів.