Пасхальное перемирие: Зеленский ответил, остается ли предложение в силе

12:00 03.04.2026 Пт
1 мин
Будет ли тишина на Пасху? Зеленский прокомментировал размытый ответ РФ
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина не отзывает предложение о пасхальном перемирии, несмотря на размытый ответ Москвы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент заявил во время общения с журналистами.

Читайте также: Россия атакует Украину крылатыми ракетами, есть угроза "Кинжалов"

Россия "вроде бы не готова"

Реакция Москвы на предложение о пасхальном прекращении огня осталась нечеткой.

"Мы все видели в медийном пространстве их ответ: они вроде бы к этому не готовы. Не знаю, насколько это серьезный ответ", - сказал Зеленский.

Пасхальное перемирие: Зеленский ответил, остается ли предложение в силеФото: президент Владимир Зеленский прокомментировал идею о перемирии на Пасху (инфографика РБК-Украина)

Украина уже передала свой запрос американской стороне. Смогут ли США донести месседж до Москвы - пока неизвестно.

"Наше предложение по прекращению огня на Пасху остается", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и предложила временное прекращение огня как сигнал к более широкому мирному процессу.

Тем временем Кремль ответил на идею пасхального перемирия - в Москве заявили, что не считают такое предложение достаточно обоснованным.

Как сообщало РБК-Украина,Зеленский также подчеркивал: от России нужны другие сигналы - только слов мало.

РФ атакует Украину с вечера и на утро: какие города под огнем и что известно о последствиях
