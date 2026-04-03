Попало 11 ракет: как отработала ПВО во время утренней атаки на Украину

14:51 03.04.2026 Пт
2 мин
Россия выпустила более 570 ракет и дронов. Сколько целей удалось сбить ПВО?
aimg Елена Чупровская
Фото: ПВО Украины ликвидировала сотни беспилотников врага (Getty Images)

Ночью и утром 3 апреля Россия нанесла один из крупнейших комбинированных ударов по всей Украине - более 579 средств поражения одновременно летели в разные регионы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона сбила или подавила 541 цель - 26 ракет и 515 беспилотников разных типов.

Что и сколько запустила Россия 3 апреля

Всего зафиксировано 579 средств воздушного нападения:

  • 10 баллистических ракет "Искандер-М" (пуски - из Курской и Ростовской областей РФ);
  • 25 крылатых ракет Х-101 (пуск - из воздушного пространства Самарской обл. РФ);
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (Ростовская обл. РФ);
  • 542 ударных беспилотника типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других - запущены с направлений Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из оккупированного Крыма.

Попало 11 ракет: как отработала ПВО во время утренней атаки на УкраинуФото: результат отработки ПВО по вражеским целям 3 апреля (Воздушные силы ВСУ)

По предварительным данным по состоянию на 14:00, сбито и подавлено:

  • 24 крылатые ракеты Х-101;
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 515 беспилотников различных типов.

Зафиксировано попадание 11 ракет и 27 дронов в 20 локациях. Обломки сбитых беспилотников упали еще на 22 локациях.

В работе задействованы авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в результате ночно-утреннего удара пострадали несколько регионов. На Киевщине дрон попал в жилой дом в Обухове, под завалами оказались люди. В Фастове атакована ветеринарная клиника - там погибло около 20 животных.

Также РБК-Украина сообщало об ударе по торговому центру в центре Сум. Четыре человека получили ранения, среди них водитель маршрутки, которого накрыло взрывной волной рядом с местом прилета.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, чтоглавная цель подобных атак посреди рабочего дня - максимальное количество жертв среди гражданских. Именно поэтому Россия применяет одновременно большое количество и дронов, и ракет.

