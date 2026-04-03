Попало 11 ракет: как отработала ПВО во время утренней атаки на Украину

Ночью и утром 3 апреля Россия нанесла один из крупнейших комбинированных ударов по всей Украине - более 579 средств поражения одновременно летели в разные регионы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Как сообщало РБК-Украина, в результате ночно-утреннего удара пострадали несколько регионов. На Киевщине дрон попал в жилой дом в Обухове, под завалами оказались люди. В Фастове атакована ветеринарная клиника - там погибло около 20 животных.

Зафиксировано попадание 11 ракет и 27 дронов в 20 локациях. Обломки сбитых беспилотников упали еще на 22 локациях.

По предварительным данным по состоянию на 14:00, сбито и подавлено:

Также РБК-Украина сообщало об ударе по торговому центру в центре Сум. Четыре человека получили ранения, среди них водитель маршрутки, которого накрыло взрывной волной рядом с местом прилета.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, чтоглавная цель подобных атак посреди рабочего дня - максимальное количество жертв среди гражданских. Именно поэтому Россия применяет одновременно большое количество и дронов, и ракет.