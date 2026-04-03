Названа главная цель массированной атаки РФ по Украине посреди дня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко.

"Берегите себя, к тревогам относитесь серьезно, будьте в безопасных местах", - призвал украинцев руководитель ЦПИ.

Именно поэтому, по его словам, комбинированная атака происходит в рабочий день с применением большого количества дронов, ракет.

Атака по Украине 3 апреля

Российские войска сегодня утром, 3 апреля, запустили по Украине крылатые ракеты. Также сообщается о взлете МиГ-31К. Кроме того, над Украиной зафиксированы сотни вражеских дронов.

По словам начальника Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в небо были подняты в небо бомбардировщики стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Кроме того, с вечера 2 апреля и до утра 3 апреля российские оккупанты осуществляют массированную атаку по Украине, применяя дроны и ракеты. Под ударами оказались сразу несколько регионов, уже известно о погибших, пострадавших и разрушениях.

В частности, Харьков более суток находится под массированными ударами. Враг атакует город беспилотниками, предварительно типа "Герань", а также ракетами.