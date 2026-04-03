Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Россия 3 апреля осуществила массированный комбинированный обстрел Украины, применив более полтысячи дронов и крылатых ракет. Под ударами посреди белого дня оказались жилые дома, ТЦ и даже ветклиника - есть погибшие, раненые и перебои со светом.
РБК-Украина рассказывает все, что известно о последствиях российского террора.
Главное:
- РФ атаковала Украину "Шахедами", баллистикой, ракетами из Ту-95 и Ту-160. Поднимала МиГ-31К.
Всего было 37 ракет и 542 дрона. ПВО сбила/подавила 25 ракет и 515 беспилотников.
- Киевская область: прилет в многоэтажку в Обухове и удар по ветклинике в Фастове (погибло 20 животных). 1 человек погиб, 8 пострадавших.
- Харьков под ударами двое суток: всего 37 попаданий. Повреждены 25 многоэтажек и храм, выбито 500 окон. 5 раненых.
- Житомирская область: атакована инфраструктура. Погиб человек, 4 раненых деблокировали из-под завалов. 15 домов повреждены.
- Сумы: попадание в ТРЦ в центре города, 4 раненых, среди них водитель маршрутки.
- Полтава. Повреждена многоэтажка и гараж. 1 травмированный.
- Аварийные отключения введены в Киеве и некоторых областях.
- Польша поднимала истребители и приводила ПВО в наивысшую готовность.
Чем атаковала РФ
Из 579 вражеских целей противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 цель – 26 ракет и 515 беспилотников разных типов, а именно:
- 0 из 10 баллистических ракет "Искандер-М".
- 24 из 25 крылатых ракет Х-101;
- 2 из 2 крылатых ракет "Искандер-К";
- 515 из 542 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас".
Есть попадания 11 ракет и 27 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 22 локациях.
Киевская область
Под ударом оказались Обуховский, Бучанский и Фастовский районы.
- Обухов: дрон попал в жилую многоэтажку. Пострадали 5 человек, среди них ребенок.
- Бучанский район: повреждены 3 многоэтажки, автосалон и учебное заведение.
Погиб 51-летний мужчина, еще один человек пострадал.
- Фастовщина: повреждены частные дома и админздание. Двое раненых. Атакована ветклиника - погибло около 20 животных.
Харьков
Город под массированным ударом вторые сутки. Зафиксировано 37 попаданий по 18 локациям. Вчера враг впервые применил реактивные беспилотники.
Всего в городе повреждено 25 многоэтажных домов, выбито более 500 окон.
Киевский район: прямое попадание в квартиру между 2 и 3 этажами.
Основянский район: сгорела крыша офисного здания, поврежден храм.
Шевченковский район: из-за падения обломков "Шахеда" вспыхнули авто, есть пострадавшие.
Фото: российский террор против харьковчан продолжается уже вторые сутки подряд (t.me/ihor_terekhov)
В городе в результате атак пострадали по меньшей мере пять человек.
Житомирская область
Ракетно-дронный удар пришелся по жилой застройке и гражданской инфраструктуре.
Один человек погиб. Еще четыре - пострадали, их деблокировали из-под завалов. Повреждены по меньшей мере 15 домов.
Сумы
В центре города произошел прилет по ТРЦ. Повреждено здание и окна. Общее количество раненых в городе возросло до четырех человек, среди которых водитель маршрутки.
Фото: дрон попал в торгово-развлекательный центр в Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)
Кроме того, в области оккупанты сбросили авиабомбы на Шостку. Поврежден многоквартирный жилой дом. Погибла 59-летняя женщина. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.
Полтава
Дрон упал на открытой территории. Взрывной волной повреждены окна многоэтажки и гараж. Один человек травмирован.
Аварийные отключения света
Из-за атак ситуация в энергосистеме резко обострилась. Введены два типа ограничений: экстренные/аварийные отключения (графики не действуют) в Киеве, на Житомирщине и Черкасщине.
Продлили действие почасовых графиков на Николаевщине и Полтавщине.
Обесточивание из-за обстрелов и новые повреждения сетей зафиксированы в Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Международная реакция
Польша во время ракетно-дроновой атаки РФ по Украине поднимала в небо истребители и приводила системы ПВО и радиолокационной разведки в состояние наивысшей готовности из-за российских ракет вблизи своих границ. Оперативное командование ВС Польши назвало эти действия превентивными.
Напомним, что дроновая атака россиян по Украине, которая продолжилась сегодня посреди белого дня, продолжалась с вечера и всю ночь.
Враг терроризировал Харьков, Запорожье, Павлоград, сбрасывал авиабомбы на Сумщину.
По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, главная цель россиян в таких атаках - увеличение количества жертв среди гражданских. Именно поэтому комбинированный удар состоялся в рабочий день с применением большого количества дронов, ракет.