Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ

14:19 03.04.2026 Пт
Цель атаки посреди дня - увеличение количества жертв среди гражданских
aimg Мария Кучерявец
Фото: Украина пережила очередную ночь и утро под массированным обстрелом (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Россия 3 апреля осуществила массированный комбинированный обстрел Украины, применив более полтысячи дронов и крылатых ракет. Под ударами посреди белого дня оказались жилые дома, ТЦ и даже ветклиника - есть погибшие, раненые и перебои со светом.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о последствиях российского террора.

Читайте также: Аварийно или с новыми графиками: как отключают свет в Киеве и областях из-за атаки обновлено

Главное:

  • РФ атаковала Украину "Шахедами", баллистикой, ракетами из Ту-95 и Ту-160. Поднимала МиГ-31К.
    Всего было 37 ракет и 542 дрона. ПВО сбила/подавила 25 ракет и 515 беспилотников.
  • Киевская область: прилет в многоэтажку в Обухове и удар по ветклинике в Фастове (погибло 20 животных). 1 человек погиб, 8 пострадавших.
  • Харьков под ударами двое суток: всего 37 попаданий. Повреждены 25 многоэтажек и храм, выбито 500 окон. 5 раненых.
  • Житомирская область: атакована инфраструктура. Погиб человек, 4 раненых деблокировали из-под завалов. 15 домов повреждены.
  • Сумы: попадание в ТРЦ в центре города, 4 раненых, среди них водитель маршрутки.
  • Полтава. Повреждена многоэтажка и гараж. 1 травмированный.
  • Аварийные отключения введены в Киеве и некоторых областях.
  • Польша поднимала истребители и приводила ПВО в наивысшую готовность.

Чем атаковала РФ

Из 579 вражеских целей противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 цель – 26 ракет и 515 беспилотников разных типов, а именно:

  • 0 из 10 баллистических ракет "Искандер-М".
  • 24 из 25 крылатых ракет Х-101;
  • 2 из 2 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 515 из 542 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас".

Есть попадания 11 ракет и 27 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 22 локациях.

Киевская область

Под ударом оказались Обуховский, Бучанский и Фастовский районы.

  • Обухов: дрон попал в жилую многоэтажку. Пострадали 5 человек, среди них ребенок.
Фото: в Обухове дрон влетел в многоэтажку, в Чабанах прилет по зданию ветклиники (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
  • Бучанский район: повреждены 3 многоэтажки, автосалон и учебное заведение.

Погиб 51-летний мужчина, еще один человек пострадал.

Фото: дрон упал между детсадом и школой в Вишневом на Киевщине (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
  • Фастовщина: повреждены частные дома и админздание. Двое раненых. Атакована ветклиника - погибло около 20 животных.

Харьков

Город под массированным ударом вторые сутки. Зафиксировано 37 попаданий по 18 локациям. Вчера враг впервые применил реактивные беспилотники.

Всего в городе повреждено 25 многоэтажных домов, выбито более 500 окон.

Киевский район: прямое попадание в квартиру между 2 и 3 этажами.

Основянский район: сгорела крыша офисного здания, поврежден храм.

Шевченковский район: из-за падения обломков "Шахеда" вспыхнули авто, есть пострадавшие.

Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ

Фото: российский террор против харьковчан продолжается уже вторые сутки подряд (t.me/ihor_terekhov)

В городе в результате атак пострадали по меньшей мере пять человек.

Житомирская область

Ракетно-дронный удар пришелся по жилой застройке и гражданской инфраструктуре.

Один человек погиб. Еще четыре - пострадали, их деблокировали из-под завалов. Повреждены по меньшей мере 15 домов.

Сумы

В центре города произошел прилет по ТРЦ. Повреждено здание и окна. Общее количество раненых в городе возросло до четырех человек, среди которых водитель маршрутки.

Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ

Фото: дрон попал в торгово-развлекательный центр в Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)

Кроме того, в области оккупанты сбросили авиабомбы на Шостку. Поврежден многоквартирный жилой дом. Погибла 59-летняя женщина. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Полтава

Дрон упал на открытой территории. Взрывной волной повреждены окна многоэтажки и гараж. Один человек травмирован.

Аварийные отключения света

Из-за атак ситуация в энергосистеме резко обострилась. Введены два типа ограничений: экстренные/аварийные отключения (графики не действуют) в Киеве, на Житомирщине и Черкасщине.

Продлили действие почасовых графиков на Николаевщине и Полтавщине.

Обесточивание из-за обстрелов и новые повреждения сетей зафиксированы в Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Международная реакция

Польша во время ракетно-дроновой атаки РФ по Украине поднимала в небо истребители и приводила системы ПВО и радиолокационной разведки в состояние наивысшей готовности из-за российских ракет вблизи своих границ. Оперативное командование ВС Польши назвало эти действия превентивными.

Напомним, что дроновая атака россиян по Украине, которая продолжилась сегодня посреди белого дня, продолжалась с вечера и всю ночь.

Враг терроризировал Харьков, Запорожье, Павлоград, сбрасывал авиабомбы на Сумщину.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, главная цель россиян в таких атаках - увеличение количества жертв среди гражданских. Именно поэтому комбинированный удар состоялся в рабочий день с применением большого количества дронов, ракет.

Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
