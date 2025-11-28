Вместо Ермака. СМИ раскрыли, кто встретится с посланниками Трампа в Майами
Поскольку руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак ушел в отставку, вместо него в Майами на встречу с представителями президента США Дональда Трампа поедет секретарь СНБО Рустем Умеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста издания Financial Times Кристофера Миллера.
Отмечается, что в Майами Умеров проведет встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Сначала, по данным Миллера, встречу отменили, но потом оказалось, что она все же состоится.
"Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланцами Трампа на этой неделе", - написал он.
До этого издание Axios написало, что Ермак должен был полететь в Майами на встречу с Уиткоффом и Кушнером. Но из-за его неожиданной отставки 28 ноября проведение встречи оказалось под вопросом.
Непосредственно президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября заявил, что представлять украинскую делегацию на переговорах будут начальник Генерального штаба ВСУ, разведка, СНБО и представители Министерства иностранных дел. До этого руководителем делегации был Ермак.
Обыски у Ермака и его отставка
НАБУ и САП 28 ноября утром провели обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Позже сам Ермак подтвердил и сказал, что сотрудничает со следствием.
Как сообщается, эти обыски могут быть связаны с расследованием "Мидас" - масштабного дела о коррупции в энергетическом секторе Украины, в котором были замешаны люди из окружения Зеленского (его бывший бизнес-партнер), несколько министров и чиновников и другие. Подробнее об обысках, скандале и подробностях - в материале РБК-Украина.
Хотя НАБУ по итогам обысков не объявляло о каких-либо подозрениях, Ермак вечером 28 ноября написал заявление об отставке. Зеленский принял отставку Ермака и объявил, что 29 ноября начнет консультации по кандидатуре нового главы ОПУ.