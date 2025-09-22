Заменили окна, двери и крышу: УЗ показала поезд, который повредила РФ на Полтавщине
Во время одного из обстрелов Полтавской области значительные повреждения получил пригородный поезд "Укрзализныци". Сейчас его отремонтировали и выпустили на рейс.
Как сообщает РБК-Украина, видео было опубликовано в Telegram-канале "Укрзализныци".
"Во время очередного вражеского обстрела Полтавщины был поврежден модернизированный пригородный поезд. После оперативного анализа убытков и потребностей железнодорожники начали восстановление подвижного состава", - рассказали в компании.
Как сообщили в "Укрзализныце", сегодня поезд с 6-ти вагонами двинулся по своему привычному маршруту "Полтава - Кременчуг".
Меньше чем за месяц специалисты по ремонту, в частности:
- заменили стекло прожектора и створки автоматических дверей;
- отремонтировали окна и крышу;
- восстановили геометрию ряда дверей и сорваны с мест сидения в вагонах.
Атаки РФ по железной дороге
Напомним, в ночь на 18 сентября в "Укрзализныце" предупреждали, что из-за боевых действий в Полтавской области пригородное сообщение временно изменено: часть поездов отменена, остальные курсируют с резервными локомотивами и возможными задержками.
Также мы писали, что после массированных ударов РФ в ночь на 17 сентября по энергетическим подстанциям движение пассажирских поездов на одесском и днепровском направлениях оказалось нарушенным.
Кроме этого председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский заявил, что с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины - оккупанты пытаются разрушить ключевые узловые станции.