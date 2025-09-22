Замінили вікна, двері й дах: УЗ показала потяг, який пошкодила РФ під час удару по Полтавщині

Під час одного з обстрілів Полтавської області значних пошкоджень отримав приміський потяг "Укрзалізниці". Наразі його відремонтували та випустили на рейс.

Як повідомляє РБК-Україна , відео було опубліковано у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Під час чергового ворожого обстрілу Полтавщини було пошкоджено модернізований приміський поїзд. Після оперативного аналізу збитків та потреб залізничники розпочали відновлення рухомого складу", - розповіли в компанії.

Як повідомили в "Укрзалізниці", сьогодні поїзд з 6-ти вагонами рушив за своїм звичним маршрутом "Полтава - Кременчук".

Менше ніж за місяць фахівці з ремонту, зокрема:

замінили скло прожектора та стулки автоматичних дверей;

відремонтували вікна та дах;

відновили геометрію низки дверей та зірвані з місць сидіння у вагонах.

Атаки РФ по залізниці

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня в "Укрзалізниці" попереджали, що через бойові дії у Полтавській області приміське сполучення тимчасово змінено: частину поїздів скасовано, решта курсують із резервними локомотивами та можливими затримками.