Замінили вікна, двері й дах: УЗ показала потяг, який пошкодила РФ під час удару по Полтавщині

Понеділок 22 вересня 2025 10:35
UA EN RU
Ілюстративне фото: УЗ показала потяг, який пошкодила РФ під час удару по Полтавщині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Під час одного з обстрілів Полтавської області значних пошкоджень отримав приміський потяг "Укрзалізниці". Наразі його відремонтували та випустили на рейс.

Як повідомляє РБК-Україна, відео було опубліковано у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Під час чергового ворожого обстрілу Полтавщини було пошкоджено модернізований приміський поїзд. Після оперативного аналізу збитків та потреб залізничники розпочали відновлення рухомого складу", - розповіли в компанії.

Як повідомили в "Укрзалізниці", сьогодні поїзд з 6-ти вагонами рушив за своїм звичним маршрутом "Полтава - Кременчук".

Менше ніж за місяць фахівці з ремонту, зокрема:

  • замінили скло прожектора та стулки автоматичних дверей;
  • відремонтували вікна та дах;
  • відновили геометрію низки дверей та зірвані з місць сидіння у вагонах.

Атаки РФ по залізниці

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня в "Укрзалізниці" попереджали, що через бойові дії у Полтавській області приміське сполучення тимчасово змінено: частину поїздів скасовано, решта курсують із резервними локомотивами та можливими затримками.

Також ми писали, що після масованих ударів РФ у ніч на 17 вересня по енергетичних підстанціях рух пасажирських поїздів на одеському та дніпровському напрямках виявився порушеним.

Окрім цього голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що з липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України - окупанти намагаються зруйнувати ключові вузлові станції.

Укрзалізниця Полтава Війна в Україні Потяг
