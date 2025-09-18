В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
В связи с текущей ситуацией в Полтавской области пригородное сообщение временно изменено: часть поездов отменена, остальные курсируют с резервными локомотивами и возможными задержками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в сети Telegram.
Из-за текущей ситуации в Полтавской области наблюдаются изменения в движении пригородных поездов.
Сегодня, 18 сентября, временно отменяется рейс №6722 Ромодан – Полтава-Южная. Остальные маршруты, в частности поезда №6724 Ромодан – Полтава-Южная и №6361 Ромодан – Гребенка, будут курсировать с резервными тепловозами, что может вызвать возможные задержки.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание и учитывать вероятность корректировок в движении поездов. В случае новых изменений компания пообещала своевременно информировать пассажиров.
Напоминаем, что из-за ночных ударов российских войск движение поездов на нескольких стратегически важных маршрутах пришлось скорректировать. Специалисты железнодорожной отрасли и энергетики продолжают круглосуточно работать над восстановлением инфраструктуры, чтобы вернуть стабильное электроснабжение линий и обеспечить регулярное движение поездов в обычном режиме.
Отметим, что из-за масштабной атаки противника на подстанции движение пассажирских поездов по одесскому и днепровскому направлениям будет происходить с задержками. Некоторые рейсы следуют изменёнными маршрутами, уже задействованы 20 резервных тепловозов. Диспетчеры временно задерживали часть поездов на безопасном расстоянии от зоны поражения, сообщили в «Укрзалізниці».