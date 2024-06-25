Замена командующего Объединенными силами и 14-й пакет санкций против РФ: новости за 24 июня

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

На его место был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

Совет ЕС одобрил 14-й пакет санкций против РФ

Совет ЕС принял 14-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Эти меры направлены на такие дорогостоящие секторы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше затрудняют обход санкций ЕС.

СБУ "научила" Sea Baby минировать морские пути. Поражены уже четыре российских корабля, - WSJ

Служба безопасности Украины (СБУ) оборудовала свои беспилотники Sea Baby возможностью дистанционно минировать морские пути, пишет The Wall Street Journal.

Благодаря этой тактике удалось подорвать уже четыре российских корабля.

Мужчин до 25 лет могут мобилизовать? Что говорят в Раде и ждать ли изменений призывного возраста

В Украине пока не обсуждают снижение призывного возраста до 20 лет. При этом часть мужчин до 25 лет все-таки подлежит мобилизации, рассказал в комментарии РБК-Украина нардеп Федор Вениславский.

Аспирантура по контракту не будет давать отсрочку от мобилизации, - глава МОН

В Украине поступление на контракт в аспирантуру не будет предусматривать отсрочку от мобилизации, как это было раньше, заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Дефицит будет 6-8 недель. Киевлян предупредили об отключениях света в "серых зонах"

В Киеве в ближайшие недели свет могут отключать в "серых зонах" графиков. Ожидается сложная ситуация с дефицитом электроэнергии, рассказал гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, сейчас в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии и даже максимальный импорт не решает проблему.