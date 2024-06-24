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Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля

Киев, Понедельник 24 июня 2024 20:10
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Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля Фото: Юрий Содоль (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова", - подчеркнул глава государства.

Более детальных подробностей о своем решении президент не раскрыл.

Слухи о скандале с Содолем

Напомним, вчера, 23 июня, стало известно, что начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований, в котором он призвал провести расследование против украинского боевого генерала.

Кротевич подчеркивал, что этот генерал начинает расследование против командиров, которые наступают и не теряют позиции. При этом его имя начальник штаба "Азова" не назвал.

Позже украинские СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что речь о командующем Объединенными силами ВСУ Юрии Содоле.

Отметим, что Содоля назначили командующим Объединенными силами ВСУ только в феврале этого года. До этого он был командующим морской пехотой Военно-Морских сил ВСУ.

С начала полномасштабной войны он отвечал за оборону на одном из самых сложных участков фронта.

Более детально о генерал-лейтенанте - в материале РБК-Украина.

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