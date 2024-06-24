Дефицит будет 6-8 недель. Киевлян предупредили об отключениях света в "серых зонах"

В Киеве в ближайшие недели свет могут отключать в "серых зонах" графиков. Ожидается сложная ситуация с дефицитом электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook .

По его словам, сейчас в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии и даже максимальный импорт не решает проблему.

Коваленко уточнил, что есть зависимость от солнечной и ветровой генерации, поэтому происходят колебания даже в течение одного дня. При этом продолжаются ремонтные работы на атомных станциях, что является очень существенным фактором.

"В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, прибавляется рост потребления… Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет", - подчеркнул гендиректор Yasno.

Он уточнил, что вероятность отключений в "серых зонах" особенно высокая во время пикового потребления.

По словам Коваленко, свет должен быть в "белый зонах". Если его нет - необходимо заполнить заявку на сайте сетей.