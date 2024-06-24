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Дефицит будет 6-8 недель. Киевлян предупредили об отключениях света в "серых зонах"

Киев, Понедельник 24 июня 2024 19:45
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Дефицит будет 6-8 недель. Киевлян предупредили об отключениях света в "серых зонах" Иллюстративное фото: в Киеве свет будут отключать в "серых зонах" графиков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в ближайшие недели свет могут отключать в "серых зонах" графиков. Ожидается сложная ситуация с дефицитом электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

По его словам, сейчас в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии и даже максимальный импорт не решает проблему.

Коваленко уточнил, что есть зависимость от солнечной и ветровой генерации, поэтому происходят колебания даже в течение одного дня. При этом продолжаются ремонтные работы на атомных станциях, что является очень существенным фактором.

"В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, прибавляется рост потребления… Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет", - подчеркнул гендиректор Yasno.

Он уточнил, что вероятность отключений в "серых зонах" особенно высокая во время пикового потребления.

По словам Коваленко, свет должен быть в "белый зонах". Если его нет - необходимо заполнить заявку на сайте сетей.

Отключения света в Украине

Напомним, в Украине последнее время ежедневно действуют графики отключения света. Это связано с тем, что в результате российских атак генерации недостаточно для покрытия потребления.

В частности, завтра, 25 июня, графики отключения света в Украине будут действовать весь день.

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YASNO Электроэнергия Отключение света График отключения света
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