Совет ЕС одобрил 14-й пакет санкций против РФ

Совет ЕС принял 14-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

Эти меры направлены на такие дорогостоящие секторы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше затрудняют обход санкций ЕС.

Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

СПГ

В частности, Совет ЕС вводит запрет на перевалку российского СПГ в ЕС для дальнейшей отправки в третьи страны. Ограничение касается как перевалки с судна на судно, так и с судна на берег. При этом запрет не распространяется на импорт СПГ в сам ЕС.

Помимо этого запрещены новые инвестиции в СПГ-проекты в России, такие как "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ". Ограничено предоставление товаров, технологий и услуг для этих проектов.

Также Совет ЕС одобрил ведение ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газовой системе.

Борьба с обходом санкций

Чтобы затруднить обход санкций и помешать России вести войну в Украине, ЕС обяжет компании нести ответственность за действия дочерних предприятий в третьих странах, если те помогают обходить санкции. Также будет ограничен реэкспорт в Россию военной техники, произведенной в ЕС.

Договоры о передаче технологий должны будут содержать пункт, запрещающий использование их для производства товаров для России.

Финансы

Компаниям ЕС, действующим за пределами России, запрещено подключаться к российской альтернативе SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Также запрещены операции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, созданными за пределами ЕС.

Финансирование политических партий и других организаций

В ответ на вмешательство России в демократические процессы ЕС, Совет принял решение запретить политическим партиям, НПО, аналитическим центрам и СМИ в ЕС получать финансирование от российского государства и его подконтрольных структур. Данная мера не ограничивает работу журналистов, например, проводить исследования и брать интервью.

Транспорт

Впервые ЕС ввел санкции против конкретных судов, которые содействуют российской агрессии в Украине. Эти суда запрещены к заходу в порты ЕС и к получению услуг.

Суда подпадают под санкции по ряду причин, таких как:

Перевозка военного снаряжения для России

Транспортировка украденного украинского зерна

Поддержка развития энергетического сектора России (перевозка СПГ, перевалка СПГ)

Санкции также направлены против "темного флота" Путина, который обходит ограничения ЕС и Коалиции по ограничению цен, используя обманные методы судоходства и игнорируя международные стандарты.

Под санкции попали 27 таких судов.

Импортно-экспортный контроль и ограничения

В санкционный список добавлено 61 организация, помогающая российскому ВПК, в том числе из третьих стран. Для них ужесточены ограничения на экспорт товаров двойного назначения, а также товаров, укрепляющих российский оборонный сектор.

Расширен список запрещенных товаров, включая станки, "вездеходы", химикаты, марганцевые руды, редкоземельные металлы, пластмассы, землеройные машины, мониторы, электрооборудование.

Ограничен импорт гелия из России, который является важным источником доходов для режима.

Помимо этого Лихтенштейн добавлен в список стран-партнеров, применяющих комплекс ограничительных мер в отношении импорта чугуна и стали из России, а также комплекс мер по контролю за импортом, которые по существу эквивалентны мерам ЕС.

Защита операторов ЕС

Совет позволяет операторам ЕС требовать компенсации за ущерб, нанесенный российскими компаниями из-за санкций и экспроприации. Также создает инструмент для составления списка компаний, которым запрещены операции за вмешательство в арбитражную и судебную компетенцию.

Другие меры

В ответ на действия России, ущемляющие права владельцев интеллектуальной собственности из ЕС, Совет ЕС поддержал запрет на подачу заявок на регистрацию в ЕС некоторых прав интеллектуальной собственности (патент, товарный знак, дизайн), а также ограничение на использование уже зарегистрированных прав.

Помимо этого также Совет ЕС поддержал запрет на покупку, импорт, передачу или экспорт культурных ценностей из Украины, если есть основания полагать, что они были незаконно вывезены.