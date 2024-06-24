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Аспирантура по контракту не будет давать отсрочку от мобилизации, - глава МОН

Украина, Понедельник 24 июня 2024 19:06
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Аспирантура по контракту не будет давать отсрочку от мобилизации, - глава МОН Фото: Оксен Лисовой, глава МОН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине поступление на контракт в аспирантуру не будет предусматривать отсрочку от мобилизации, как это было раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Оксена Лисового в Facebook.

Он рассказал, что за последние два года резко увеличилось количество мужчин, которые получают второе или третье образование либо же поступают на аспирантуру.

По его словам, на фоне роста случаев фиктивного обучения в Украине меняют правила поступления на аспирантуру в 2024 году.

В частности, глава МОН пообещал проанализировать общий уровень знаний по итогам сдачи Единого вступительного экзамена (ЕВЭ).

"Следующее - вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие право на отсрочку", - отметил Лисовой.

При этом, как добавил министр, количество мест на бюджете увеличат с 3 200 до 7 000, чтобы не лишать возможности поступления для мотивированных студентов.

Он подчеркнул, что до начала полномасштабной войны на аспирантуру поступали около 7-8 тысяч людей. Но в этом году для сдачи ЕВЭ зарегистрировались 246 189 людей. 79% из них - мужчины, почти половина которых хочет поступить на аспирантуру. Всего это 91 561 человек.

"Сейчас такие цифры выглядят скорее как аномалия. Аномалия, вредящая качеству образования, экономике (фиктивное обучение создает новые схемы и миллионы долларов в тени), а самое главное - национальной безопасности", - отметил министр.

Поэтому, по его словам, началась трансформация системы образования, чтобы она не была "дырой" для уклонистов.

Что предшествовало

Напомним, в Украине отсрочка от мобилизации предусмотрена для студентов, которые обучаются на дневной форме. В частности, это касается и аспирантов.

При этом для тех, кто получает второе или третье высшее образование, отсрочку не предоставляют.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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