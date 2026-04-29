Бизнес » Tech

Замена BlackBerry: новый кнопочный Android-смартфон выйдет уже в этом году

08:13 29.04.2026 Ср
Гаджет сочетает физическую QWERTY-клавиатуру с актуальной версией ОС
aimg Ольга Завада
Смартфоны с физическим выключателем и QWERTY возвращаются (коллаж: РБК-Украина)

Разработчики Clicks Communicator опубликовали дорожную карту выпуска смартфона. Стали известны полные технические характеристики устройства на Android 16 и график поставок первых партий.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Clicks Technology.

Больше интересного: 3D-экран в Galaxy S28: Samsung тайно разрабатывает особую технологию для смартфонов

График релиза на 2026 год

Разработчики подтвердили, что придерживаются заявленных сроков. Процесс выхода на рынок разделен на несколько ключевых этапов:

Май: презентация программной оболочки и Message hub для агрегации сообщений.

Июнь: публичная демонстрация рабочих прототипов.

III квартал: прохождение сертификации и финальная настройка региональных раскладок (доступны варианты для английского, французского, немецкого, корейского и арабского языков).

IV квартал: массовое производство и начало отгрузки заказов.

Замена BlackBerry: новый кнопочный Android-смартфон выйдет уже в этом годуСмартфон Clicks Communicator (скриншот: Clicks Technology)

Технические характеристики Clicks Communicator

В отличие от ранних концептов, серийная версия получила характеристики современного гаджета среднего сегмента:

  • Дисплей: 4,03-дюймовая AMOLED-панель.
  • Память: 25 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через MicroSD до 2 ТБ.
  • Камеры: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и фронтальная камера на 24 Мп.
  • Аккумулятор: емкость 4000 мАч, поддержка беспроводной зарядки Qi2 (совместима с MagSafe).
  • Операционная система: Android 16 с поддержкой защищенного хранилища Strongbox.

Кнопочная панель Clicks Communicator (скриншот: Clicks Technology)

Особенности дизайна и функционал

Ключевой особенностью смартфона является полноценная физическая клавиатура. Кнопки имеют тактильный отклик, а сама панель является сенсорной - это позволяет использовать ее для скроллинга страниц.

В клавиши "пробел" интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Устройство оснащено разъемом 3,5 мм для проводных наушников и физическим переключателем (kill switch) для быстрого отключения функций связи. Смартфон поддерживает 5G, имеет слот для NanoSIM и поддержку eSIM.

Заявленная стоимость устройства на этапе резервирования составляет от 199 долларов.

Еще больше интересного:

Больше по теме:
Гаджеты
Новости
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО