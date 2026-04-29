Замена BlackBerry: новый кнопочный Android-смартфон выйдет уже в этом году
Разработчики Clicks Communicator опубликовали дорожную карту выпуска смартфона. Стали известны полные технические характеристики устройства на Android 16 и график поставок первых партий.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Clicks Technology.
График релиза на 2026 год
Разработчики подтвердили, что придерживаются заявленных сроков. Процесс выхода на рынок разделен на несколько ключевых этапов:
Май: презентация программной оболочки и Message hub для агрегации сообщений.
Июнь: публичная демонстрация рабочих прототипов.
III квартал: прохождение сертификации и финальная настройка региональных раскладок (доступны варианты для английского, французского, немецкого, корейского и арабского языков).
IV квартал: массовое производство и начало отгрузки заказов.
Технические характеристики Clicks Communicator
В отличие от ранних концептов, серийная версия получила характеристики современного гаджета среднего сегмента:
- Дисплей: 4,03-дюймовая AMOLED-панель.
- Память: 25 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через MicroSD до 2 ТБ.
- Камеры: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и фронтальная камера на 24 Мп.
- Аккумулятор: емкость 4000 мАч, поддержка беспроводной зарядки Qi2 (совместима с MagSafe).
- Операционная система: Android 16 с поддержкой защищенного хранилища Strongbox.
Особенности дизайна и функционал
Ключевой особенностью смартфона является полноценная физическая клавиатура. Кнопки имеют тактильный отклик, а сама панель является сенсорной - это позволяет использовать ее для скроллинга страниц.
В клавиши "пробел" интегрирован сканер отпечатков пальцев.
Устройство оснащено разъемом 3,5 мм для проводных наушников и физическим переключателем (kill switch) для быстрого отключения функций связи. Смартфон поддерживает 5G, имеет слот для NanoSIM и поддержку eSIM.
Заявленная стоимость устройства на этапе резервирования составляет от 199 долларов.