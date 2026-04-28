ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Секретная кнопка: Google активировал в YouTube скрытую ИИ-функцию

13:04 28.04.2026 Вт
2 мин
Система комбинирует текст и видео, позволяя пользователям вести диалог с поисковиком
aimg Ольга Завада
Секретная кнопка: Google активировал в YouTube скрытую ИИ-функцию YouTube научился мгновенно находить факты в видео (фото: Getty Images)

На странице YouTube Labs появилась информация о запуске инструмента "Ask YouTube". Первыми новую функцию тестируют владельцы Premium-подписки в США, которым уже исполнилось 18 лет.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал The Verge.

Как работает новая функция?

После активации новой опции в аккаунте в строке поиска появляется кнопка "Ask YouTube". Пользователь может вводить собственные запросы, в ответ ИИ выдает краткое резюме, список тематических роликов и таймкоды, которые ведут на конкретные фрагменты видео с ответами.

Интерфейс сервиса Ask YouTube (скриншот: The Verge)

Какие преимущества?

Главная особенность "Ask YouTube" - поддержка уточняющих запросов (follow-ups). Получив первый ответ, зритель может углубиться в тему, задавая дополнительные вопросы, как в общении с ChatGPT или Gemini.

Система запоминает контекст разговора и подбирает новые материалы в ходе дискуссии.

Ask YouTube может предоставить пользователю контекст видео (скриншот: The Verge)

Существуют ли риски?

Первые тесты выявили уязвимое место технологии - склонность к галлюцинациям. Журналисты отмечают, что при запросах о сложных технических устройствах ИИ иногда выдает фактически неправильную информацию.

Также в некоторых случаях система игнорирует интеллектуальный режим и возвращается к обычной выдаче списка видео без анализа содержания.

Сервис может рекомендовать валидные видеоролики по запросу пользователя (скриншот: The Verge)

Сроки тестирования

Сейчас "Ask YouTube" доступна ограниченному кругу совершеннолетних пользователей YouTube Premium до 8 июня 2026 года.

Google собирает отзывы, чтобы решить, станет ли функция постоянной и будет ли она развернута для глобальной аудитории. Основная цель - преодолеть скептицизм пользователей относительно ИИ-контента.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
YouTube
Новости
