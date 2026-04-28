iPhone наконец-то получил Preview: почему это главная эволюция iOS 26

Apple закрыла одну из самых старых "дыр" в функционале iPhone. С выходом iOS 26 пользователи получили полноценное приложение Preview, которое ранее было доступно только на macOS.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple .

Что умеет новый Preview?

Ранее для редактирования PDF пользователям iPhone приходилось использовать сторонние сервисы. Новый инстумент предлагает:

Мгновенную разметку: выделяйте текст, добавляйте заметки или подчеркивайте важное одним касанием.

Preview позволяет добавить примечания прямо в PDF-файл или изображение (скриншот: Apple Support)

Электронная подпись: теперь можно создать подпись пальцем и просто "перетащить" ее на любую форму или договор.

Управление страницами: удаляйте лишние листы из PDF, меняйте их местами или вставляйте новые прямо со сканера.

Умное заполнение форм: приложение автоматически распознает поля для ввода имени или адреса, предлагая автозаполнение.

С помощью Preview можно открывать и просматривать документы PDF и изображения (скриншот: Apple Support)

Сканер и работа с фото

Preview на iOS 26 получил встроенный инструмент для сканирования. Камера автоматически определяет края документа и создает чистый PDF, который можно сразу отредактировать.

Для работы с фото добавились функции, которые ранее требовали фоторедакторов:

Удаление фона: работает мгновенно для создания иконок или чистых изображений товаров.

Сжатие файлов: теперь можно уменьшить "вес" PDF-файла прямо перед отправкой по электронной почте.

Экспорт в любой формат: легко конвертируйте HEIC в JPEG или PDF за считанные секунды.

Как начать пользоваться?

Приложение Preview появляется автоматически после обновления до iOS 26. Теперь, когда вы открываете любой файл в программе "Файлы" (Files) или через Mail, он автоматически открывается в новом, удобном интерфейсе.

Все изменения сохраняются автоматически, а синхронизация через iCloud позволяет мгновенно продолжить работу на Mac или iPad. Разработчики подчеркивают: это значительно ускоряет рутинные задачи, которые раньше казались неудобными на маленьком экране.