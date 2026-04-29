Заміна BlackBerry: новий кнопковий Android-смартфон вийде вже цього року

Розробники Clicks Communicator опублікували дорожню карту випуску смартфона. Стали відомі повні технічні характеристики пристрою на Android 16 та графік поставок перших партій.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Clicks Technology .

Графік релізу на 2026 рік

Розробники підтвердили, що дотримуються заявлених термінів. Процес виходу на ринок розділений на декілька ключових етапів:

Травень: презентація програмної оболонки та Message hub для агрегації повідомлень.

Червень: публічна демонстрація робочих прототипів.

III квартал: проходження сертифікації та фінальне налаштування регіональних розкладок (доступні варіанти для англійської, французької, німецької, корейської та арабської мов).

IV квартал: масове виробництво та початок відвантаження замовлень.

Смартфон Clicks Communicator (скриншот: Clicks Technology)

Технічні характеристики Clicks Communicator

На відміну від ранніх концептів, серійна версія отримала характеристики сучасного гаджета середнього сегмента:

Дисплей : 4,03-дюймова AMOLED-панель.

: 4,03-дюймова AMOLED-панель. Пам'ять : 25 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення через MicroSD до 2 ТБ.

: 25 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення через MicroSD до 2 ТБ. Камери : основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) та фронтальна камера на 24 Мп.

: основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) та фронтальна камера на 24 Мп. Акумулятор : місткість 4000 мАг, підтримка бездротової зарядки Qi2 (сумісна з MagSafe).

: місткість 4000 мАг, підтримка бездротової зарядки Qi2 (сумісна з MagSafe). Операційна система: Android 16 із підтримкою захищеного сховища Strongbox.

Кнопкова панель Clicks Communicator (скриншот: Clicks Technology)

Особливості дизайну та функціонал

Ключовою особливістю смартфона є повноцінна фізична клавіатура. Кнопки мають тактильний відгук, а сама панель є сенсорною - це дозволяє використовувати її для скролінгу сторінок.

У клавіші "пробіл" інтегровано сканер відбитків пальців.

Пристрій оснащений роз'ємом 3,5 мм для дротових навушників та фізичним перемикачем (kill switch) для швидкого вимкнення функцій зв'язку. Смартфон підтримує 5G, має слот для NanoSIM та підтримку eSIM.

Заявлена вартість пристрою на етапі резервування становить від 199 доларів.