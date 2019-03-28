ГПУ завершила досудове розслідування справи Курченка

Фото: Сергій Курченко (metalist.ua)

Курченка підозрюють в участі в злочинній організації Януковича

Департаментом міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершено розслідування за підозрою Сергія Курченка в участі в злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича та вчиненні в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна. Про це повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Курченка підозрюють у заволодінні скрапленим газом, належним ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176418,64 гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків.

Також Курченка підозрюють у заволодінні грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", в сумі 449 млн 963 тис. 820 гривень, грошовими коштами, належними ПАТ "НАК "Нафтогаз України" в сумі 5 млрд 100 млн 036 тис. 180 гривень, заволодінні коштами ПАТ "РЕАЛ БАНК" в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 гривень, грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 865 879 925,97 гривень, грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 1 436 723 153 гривень, грошовими коштами ПАТ АБ "Укргазбанк" на загальну суму 502 311 170, 64 гривень, грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2 069 194 000 гривень.

ГПУ встановила також співучасників Курченка і повідомила, що на сьогоднішній день повідомлено про підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям (із них 12 вищих посадових осіб Міністерств та відомств, а також Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній).

"Із тих осіб, яким повідомлено про підозру, стосовно 42 осіб кримінальні провадження скеровані до суду для розгляду по суті. За наслідками судових розглядів на теперішній час ухвалено 27 обвинувальних вироків, 4 особи ухвалами суду звільнені від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Щодо 15 осіб тривають судові розгляди", - йдеться у повідомленні.

У ГПУ додали, що загальна вартість арештованого майна складає понад 5 млрд гривень, загальна сума відшкодованих збитків складає понад 1,5 млрд доларів.

Нагадаємо, 17 березня Генеральна прокуратура України викликала на допит олігарха Сергія Курченко.