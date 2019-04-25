ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заступник Луценка подав у відставку

Новини » Політика    25.04.2019 - 09:49
Заступник Луценка подав у відставку
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Він зазначив, що "зробив вибір на користь своїх принципів"

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

Також Єнін в коментарі "Інтерфакс-Україна" зазначив, що "зробив вибір на користь своїх принципів". Він додав, що в політику не збирається.

Заступник Луценка подав у відставкуЗаява на звільнення Єніна (facebook.com/eugene.enin)

Єнін був призначений заступником генерального прокурора України в червні 2016 року.

Додамо, раніше лідер президентської гонки Володимир Зеленський анонсував звільнення генпрокурора Юрія Луценка. Зокрема, він заявив про свій намір після інавгурації змінити кадрову політики та призначати нових людей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що прокурор ГПУ Костянтин Кулик заявив, що в розслідуванні справи про продаж групи компаній "Український медіа холдинг" бізнесмена Сергія Курченка особисто втручалися президент Петро Порошенко, а також заступник голови Адміністрації Олексій Філатов. Він додав, що розслідування основної справи Курченко втручалися Філатов, а також екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарєва.

РБК-Україна раніше писало, що Департаментом міжнародно-правової співпраці ГПУ завершено розслідування за підозрою Сергія Курченко в участі у злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича та вчинення в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна.

Голова Нацполіції Одеської області подав у відставку Глава Тернопільської ОДА анонсував свою відставку
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ГПУотставкаЕнин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся