За три дні більше 100 тис. українців змінили своє місце голосування, - Мін'юст

Фото: Павло Петренко (minjust.gov.ua)

Всього понад 300 тис. українців змінили адресу перед першим туром голосування

Понад 100 тисяч українців змінили місце голосування, щоб мати можливість зробити свій вибір у другому турі виборів президента України. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, виступаючи в четвер на форумі з безпеки в Києві.

Міністр повідомив, що понад 300 тис. українців змінили адресу перед першим туром голосування.

Протягом трьох днів понад 100 тис. українців повторно змінили адресу для голосування. За словами Петренка, кількість українців, які змінили місце голосування, тільки зростає.

"Зараз ми повинні зробити все, щоб другий тур президентських виборів відбувся також у найкращих демократичних традиціях. Незважаючи на те, за кого проголосують громадяни, Україні потрібен легітимно обраний президент, якому будуть довіряти всередині країни і якого визнають у світі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія затвердила розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів з урахуванням видатків для підготовки і проведення другого туру 21 квітня 2019 року на загальну суму 2 млрд 354 млн 880 тис. гривень.

Додамо, ЦВК сформувала склад 199 окружних виборчих комісій для організації підготовки та проведення повторного голосування у другому турі виборів 2019.