Зеленський анонсував звільнення Луценка

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кандидат у президенти має намір призначати нових людей

Володимир Зеленський, який перемагає на президентських виборах 2019 в Україні, планує звільнити генерального прокурора Юрія Луценка. Про це він заявив після голосування на виборах, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він заявив про свій намір після інавгурації змінити кадрову політики та призначати нових людей.

"Луценко це стара команда, ми будемо призначати нових людей", - сказав він.

Зазначимо, Юрій Луценко призначений генеральним прокурором у травні 2016 року.

Нагадаємо, згідно ст. 131 Конституції україни, прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної ради України президент України. Строк повноважень генерального прокурора становить шість років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду генерального прокурора два строки поспіль. Дострокове звільнення з посади генерального прокурора здійснюється виключно у випадках і з підстав, визначених цією Конституцією та законом.

За даними Національного екзит-полу станом на 18:00 Володимир Зеленський набирає голосів 73,2% голосів на виборах 21 квітня, Петро Порошенко - 25,3%.