Лавров позвонил Рубио, чтобы пригрозить "системными" ударами по Киеву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио пригрозил новыми ударами по Киеву и призвал эвакуировать дипломатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.
В российском МИД заявили, что Лавров провел телефонный разговор с Рубио по поручению российского диктатора Владимира Путина.
Глава российской дипломатии сообщил американской стороне, что в ответ на "террористические атаки" на территории РФ российская армия начинает "системные и последовательные удары" по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ, а также по центрам принятия решений.
Кроме того, Лавров обратил внимание Рубио на заявление российского МИДа с рекомендацией для иностранных государств обеспечить эвакуацию дипломатического персонала и своих граждан из Киева.
Отдельно глава МИД РФ упомянул договоренности по Украине, которые, по утверждению российской стороны, были достигнуты в Анкоридже в 2025 году по предложению США. Лавров обвинил "евроэлиты" и украинскую власть в якобы подрыве этих договоренностей.
В Москве заявили, что Лавров и Рубио якобы подтвердили намерение "несмотря на известные разногласия" продолжить работу над нормализацией деятельности дипломатических миссий России и США.
Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила один из самых масштабных воздушных ударов по Украине за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила 90 ракет различных типов и около 600 дронов, а главным направлением атаки стал Киев.
После этого спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по Киеву "наносились и в дальнейшем будут наноситься".
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что Кремль усиливает риторику об ударах по Киеву из-за отсутствия стратегических успехов на фронте, попытки давления на дипломатическое присутствие в столице и желание отвлечь внимание россиян от атак по территории РФ.