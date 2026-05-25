ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Лавров позвонил Рубио, чтобы пригрозить "системными" ударами по Киеву

21:41 25.05.2026 Пн
2 мин
В Кремле назвали удары по Киеву "ответом" на атаки по территории РФ
aimg Мария Науменко
Лавров позвонил Рубио, чтобы пригрозить "системными" ударами по Киеву Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио пригрозил новыми ударами по Киеву и призвал эвакуировать дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.

Читайте также: "Фантомные боли" Москвы: три настоящие причины, почему Россия снова угрожает ударами по Киеву

В российском МИД заявили, что Лавров провел телефонный разговор с Рубио по поручению российского диктатора Владимира Путина.

Глава российской дипломатии сообщил американской стороне, что в ответ на "террористические атаки" на территории РФ российская армия начинает "системные и последовательные удары" по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ, а также по центрам принятия решений.

Кроме того, Лавров обратил внимание Рубио на заявление российского МИДа с рекомендацией для иностранных государств обеспечить эвакуацию дипломатического персонала и своих граждан из Киева.

Отдельно глава МИД РФ упомянул договоренности по Украине, которые, по утверждению российской стороны, были достигнуты в Анкоридже в 2025 году по предложению США. Лавров обвинил "евроэлиты" и украинскую власть в якобы подрыве этих договоренностей.

В Москве заявили, что Лавров и Рубио якобы подтвердили намерение "несмотря на известные разногласия" продолжить работу над нормализацией деятельности дипломатических миссий России и США.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила один из самых масштабных воздушных ударов по Украине за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила 90 ракет различных типов и около 600 дронов, а главным направлением атаки стал Киев.

После этого спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по Киеву "наносились и в дальнейшем будут наноситься".

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что Кремль усиливает риторику об ударах по Киеву из-за отсутствия стратегических успехов на фронте, попытки давления на дипломатическое присутствие в столице и желание отвлечь внимание россиян от атак по территории РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Марко Рубио Лавров
Новости
"Горячая фаза" войны закончится до зимы? Нардеп раскрыла детали встречи с Зеленским
"Горячая фаза" войны закончится до зимы? Нардеп раскрыла детали встречи с Зеленским
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой