Залужный заявил о новом этапе войны, а у Дубинского прошли обыски: новости за 1 ноября

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в войне России против Украины начался новый этап. Тем временем у нардепа Александра Дубинского прошли обыски.

Более детально о том, что произошло в среду, 1 ноября, - в материале РБК-Украина .

Война переходит на новый этап. Залужный назвал пять приоритетов Украины

Война в Украине сейчас переходит на новый этап. Военные называют его "позиционной" войной статического и изнурительного боя, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, для победы в войне необходимо вооружение - основным оружием являются ракеты и снаряды.

У нардепа Дубинского новые обыски: что известно

Правоохранители пришли с обысками к народному депутату Александру Дубинскому.

Правоохранители проверяют возможную причастность Дубинского к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.

Еврокомиссия 8 ноября одобрит старт переговоров о вступлении Украины в ЕС, - Politico

Европейская комиссия через неделю, 8 ноября, опубликует отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, с рекомендацией о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок, пишет Politico.

Из Сектора Газа готовят эвакуацию украинцев, в списке на выезд 358 человек, - МИД

МИД Украины и все причастные ведомства приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев из Сектора Газа. Речь идет о выезде через КПП "Рафах" в Египет.

Спикер МИД Олег Николенко объяснил, что имеется в виду под подготовительным этапом.

СБУ пришла с обысками к мэру Ужгорода, - источники

Служба безопасности Украины проводит обыски в городском совете и кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева.

Они связаны со злоупотреблениями отдельных депутатов и госслужащих по пересечению границы, сообщили источники РБК-Украина.

КНДР отправила России более 1 млн артиллерийских снарядов, - Bloomberg

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Поставки начались еще в августе текущего года, сообщает Bloomberg.

Северная Корея имеет одни из крупнейших запасов артиллерийских снарядов и ракет, которые совместимы с вооружением советских времен.

В Киеве ограничили максимальную скорость для водителей: какие новые правила

В Киеве ввели единый скоростной режим для автомобилистов, который будет действовать с 1 ноября и до конца апреля.

Скорость движения авто по городу теперь не должна превышать 50 километров в час.

Минобороны будет покупать продукты для армии по-новому: что изменится

С декабря 2023 года закупками продуктов для армии будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла".

Цель таких изменений заключается в отсутствии перебоев и предотвращении коррупции.

Украина получила 40 французских бронемашин AMX-10RC, - СМИ

Украинские военные получили в свое распоряжение 40 французских бронемашин AMX-10RC, сообщает bulgarianmilitary.

По данным аналитиков, AMX-10RC уже использовались Украиной во время летнего контрнаступления и участвовали в боевых действиях на передовой.

Украина усиливает ПВО, но опасность значительна. Зеленский призвал не игнорировать тревоги

Украина усиливает свою противовоздушную оборону, но опасность от российских ударов остается значительной. Потому украинцам не стоит игнорировать воздушные тревоги, заявил президент Украины Владимир Зеленский.