Минобороны будет покупать продукты для армии по-новому: что изменится

С декабря 2023 года закупками продуктов для армии будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Дмитрия Клименкова во время брифинга, которого цитирует " Интерфакс-Украина ".

Министерство обороны объявило о торгах на закупку еды для Вооруженных сил сегодня, 1 ноября. В частности, в правилах торгов были введены некоторые изменения, цель которых заключается в отсутствии перебоев и предотвращении коррупции.

"Это наш новый инструмент в закупках, который полностью возьмет на себя весь функционал", - пояснил Клименков.

По словам заместителя министра обороны, агентство будет анализировать рынок, цены, общаться с поставщиками напрямую, а также оценивать и анализировать их работу. "Государственный оператор тыла" уже начало изучать рынок и формировать команду.

Сейчас Министерство обороны ожидает от Кабинета министров принятия в ближайшее время двух постановлений, которые позволят заработать агентству закупок.

Какие еще изменения ожидаются?

На этот раз Министерство обороны объявляет торги на еду не на полгода, а на три месяца - с января по март включительно.

"И наша цель - кардинально изменить сам подход, процесс в тыловых закупках. То есть это будут совсем другие закупки с другой логикой", - подчеркнул заместитель министра.

Что этому предшествовало?

Старт реформ тыловых закупок был объявлен еще в апреле текущего года. Тогда же был подписан трехлетний контракт с директором ГП "Медзакупки Украины" Арсеном Жумадиловым, которому изначально поручили реализацию проекта.

Уже в конце августа бывший министр обороны Алексей Резников назначил Жумадилова руководителем агентства ресурсного обеспечения ВСУ. На тот момент агентство существовало только на бумаге.