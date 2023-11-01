Украина усиливает ПВО, но опасность значительна. Зеленский призвал не игнорировать тревоги
Украина усиливает свою противовоздушную оборону, но опасность от российских ударов остается значительной. Потому украинцам не стоит игнорировать воздушные тревоги.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
Как напомнил президент, этой ночью украинские военные уничтожили 18 дронов-камикадзе и одну ракету. В частности, в Полтавской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Хмельницкой областях. Но было несколько попаданий.
"И я прошу всех украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и учитывать, что, хоть мы и усиливаем ПВО так, как только возможно, все же опасность значительна. Особенно в таких городах, как Харьков, как Запорожье, как Херсон. В городах и селах Херсонской и Донецкой областей. В Черниговской и Сумской. Следует быть внимательными и не относиться к опасности легкомысленно", - подчеркнул Зеленский.
Российские удары по Украине
Сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Как отмечали в Воздушных силах, было несколько волн дронов-камикадзе. Российская атака была сосредоточена в основном на Полтавской области.
В частности, россияне атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. В результате атаки никто не пострадал, но предприятие пока не работает.
А уже с утра взрывы раздавались в Миргородской общине Полтавской области. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога, а военные предупреждали об угрозе ракет.
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