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Из Сектора Газа готовят эвакуацию украинцев, в списке на выезд 358 человек, - МИД

Сектор Газа, Среда 01 ноября 2023 11:00
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Из Сектора Газа готовят эвакуацию украинцев, в списке на выезд 358 человек, - МИД Фото: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

МИД Украины и все причастные ведомства приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев из Сектора Газа. Речь идет о выезде через КПП "Рафах" в Египет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.

"На фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из Сектора Газа через КПП "Рафах" МИД Украины, другие причастные ведомства, украинские посольства в регионе приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев", - написал Николенко.

Что известно о подготовке к эвакуации

  1. Актуализирован список желающих уехать. В настоящее время их 358 человек. Это преимущественно женщины и дети. Со всеми поддерживается связь.
  2. Отправлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. Ожидается согласование.
  3. Подготовлены документы для украинцев, у которых нет действительных проездных документов.
  4. Забронирован необходимый транспорт.
  5. Сформирована группа дипломатов, которая прибудет на границу с Сектором Газа для помощи нашим гражданам на месте.

"Как сообщила египетская сторона, выезд иностранцев из Сектора Газа будет производиться в алфавитном порядке, согласно их гражданству", - отметил Николенко.

Он добавил, что этот вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы.

Сколько украинцев застряли в Секторе Газа

Как рассказал вчера посол Израиля в Украине Михаил Бродский, в Секторе Газа застряли сотни украинцев, они фактически стали заложниками ХАМАСа.

При этом по данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, сейчас известно, что на территории анклава находится около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.

При этом сейчас есть 6 тысяч иностранных граждан, подавших заявки на эвакуацию из Сектора Газа.

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МИД Украины эвакуация Израиль Сектор Газа
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