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СБУ пришла с обысками к мэру Ужгорода, - источники

Ужгород, Среда 01 ноября 2023 13:25
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СБУ пришла с обысками к мэру Ужгорода, - источники Фото: мэр Ужгорода Богдан Андреев (рoliteka)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины сегодня, 1 ноября, проводит обыски в городском совете и кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева. Они связаны со злоупотреблениями отдельных депутатов и госслужащих по пересечению границы.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Отметим, что источник подтвердил изданию информацию об обысках в кабинете мэра Ужгорода и горсовета. Об этом ранее написали местные СМИ.

Как сообщил журналист издания Zaxid.net Виталий Глагола, СБУ проводит обыски в рамках следствия о вероятной причастности местных депутатов и должностных лиц к незаконному выезду из Украины во время военного положения.

"...СБУ документируется противоправной деятельностью отдельных депутатов и госслужащих Ужгородского городского совета касательно незаконного пересечения ими государственной границы Украины", - написал Глагола.

Обыски из-за незаконного выезда за границу

Напомним, что сегодня СБУ совместно с ДБР пришли с обысками к сообщникам народного депутата Александра Дубинского.

Правоохранители проверяют причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины. Однако связаны ли между собой эти обыски с мероприятиями в Ужгороде, пока неизвестно.

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Служба безопасности Украины Ужгород
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