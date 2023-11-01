В Киеве ограничили максимальную скорость для водителей: какие новые правила

В Киеве ввели единый скоростной режим для автомобилистов, который будет действовать с сегодняшнего дня, 1 ноября, и до конца апреля. Скорость движения авто по городу теперь не должна превышать 50 километров в час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию ( КГГА ).

"С 1 ноября по 1 апреля в столице введен единый скоростной режим - скорость движения по городу ограничивается до 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже", - говорится в заявлении.

В администрации отметили, что на участках, где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч, уже убрали знаки ограничения скорости "80".

Речь идет о 10 участках дорог, где уже изменили улично-дорожную сеть города. Там с 1 апреля и по 31 октября была разрешена скорость до 80 км/ч.

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода в Харьковскую площадь (в обратном направлении от Харьковской площади в Днепровскую Набережную);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).

Ограничения скорости в Киеве

Снижение максимально допустимой скорости движения автотранспорта по Киеву до 50 км/час с начала ноября связано с приближением зимнего периода.

Как обращали внимание в департаменте патрульной полиции, в такой период дорожные условия уже не будут позволять водителям двигаться со скоростью выше полусотни км. Такая возможность уже традиционно возвращается с начала апреля на некоторых участках дорог.

Напомним, что согласно распоряжению Киевсовета от 9 октября 2018 года, увеличение максимальной скорости движения в столице будет действовать ежегодно в период 1 апреля - 1 ноября. До установки соответствующих дорожных знаков на определенных улицах действует скоростной режим 50 км/час.