Политика

Залужный назвал причину провала контрнаступления ВСУ в 2023 году

Среда 18 февраля 2026 13:30
Залужный назвал причину провала контрнаступления ВСУ в 2023 году Фото: посол Украины в Британии Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось, поскольку президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники не выделили необходимые ресурсы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью Associated Press.

По его словам, контрнаступление 2023 года вызвало критику со стороны военных экспертов за то, что было слишком амбициозным и началось слишком поздно, что дало россиянам время для укрепления позиций.

В чем заключался план Украины

Залужный пояснил, что первоначальный план заключался в сосредоточении достаточного количества сил в "едином кулаке" для возвращения частично оккупированного Запорожья, где расположена ЗАЭС. После этого ВСУ должны были бы продвинуться на юг к Азовскому морю.

По словам посла Украины, это позволило бы перерезать коридор земли, который РФ использовала для пополнения запасов аннексированного Крыма. Залужный подчеркнул, что успех контрнаступления "требовал значительного, концентрированного наращивания войск и тактической неожиданности".

Вместо этого, отметил он, украинские силы были рассеяны по большой территории, что уменьшило их ударную силу.

Его версию об отклонении операции от первоначального плана на условиях анонимности подтвердили два западных чиновника.

Напомним, Валерий Залужный в 2024 году покинул пост главкома ВСУ. Тогда Зеленский объяснял замену необходимостью обновления и перезагрузки.

Экс-главком ВСУ уволился с должности и в том же году был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. Вместо него на должность главкома назначили генерала Александра Сырского.

Отметим, на прошлой неделе ВСУ осуществили локальные контратаки на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Вероятно, они воспользовались блокировкой терминалов Starlink и Telegram у россиян.

