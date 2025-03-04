Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного на новую должность. Теперь он стал постоянным представителем Украины при Международной морской организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", - говорится в сообщении.
Это означает, что бывший главнокомандующий ВСУ теперь занимает новую должность, но одновременно сохраняет и продолжает исполнять обязанности посла в Великобритании.
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