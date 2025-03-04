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Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации

Вторник 04 марта 2025 01:09
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Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации Фото: Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного на новую должность. Теперь он стал постоянным представителем Украины при Международной морской организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", - говорится в сообщении.

Это означает, что бывший главнокомандующий ВСУ теперь занимает новую должность, но одновременно сохраняет и продолжает исполнять обязанности посла в Великобритании.

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Владимир Зеленский Валерий Залужный
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