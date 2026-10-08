ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Сканирует ИИ-контент OpenAI и Apple: Google открыла доступ к SynthID для всех

13:13 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Сканирует ИИ-контент OpenAI и Apple: Google открыла доступ к SynthID для всех Новый сервис Google покажет скрытые следы ИИ (фото: Mitchell Luo)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google открыла для всех инструмент, который может определить, созданы ли фото, видео или аудио с помощью ИИ - SynthID Detector ищет скрытые цифровые водяные знаки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

Что умеет новый сервис Google?

По словам разработчиков, главным преимуществом открытого портала synthid.com является его универсальность.

Если раньше ИИ Gemini мог распознавать только маркировку от инструментов Google, а сайт OpenAI работал исключительно со своими подписями, то новый детектор объединил ключевые технологии рынка.

Теперь платформа способна обнаруживать скрытые водяные знаки, созданные инструментами Google, OpenAI, NVIDIA, Kakao, вскоре к этому списку присоединится и компания Apple.

Помимо подтверждения факта использования ИИ, сервис выполняет глубокую аналитику изображений и видео.

Система способна подробно подсвечивать и выделять конкретные участки кадра, которые подверглись редактированию или были сгенерированы с помощью нейросетей. Инструмент поддерживает работу с графическими файлами, видео и аудиоматериалами.

Не пропустите: Автономный браузер для разведки: как программы OpenAI проникли на госресурсы США

Авторизация и ограничение

Воспользоваться инструментом может любой посетитель платформы, однако запуск требует обязательной авторизации.

Войти на сайт можно только с помощью аккаунтов Google, Apple или OpenAI. Возможность свободного сканирования файлов без входа в систему или с помощью обычной электронной почты отсутствует.

Представители разработчика подтвердили, что авторизация через аккаунты крупных технокомпаний остается единственным возможным способом доступа.

Запуск портала стал важным шагом в борьбе с цифровыми подлогами и дезинформацией. Сама же новость появилась на фоне заявлений компании Anthropic о внедрении водяных знаков в сгенерированный текст.

Аналитики технрынка считают, что это свидетельствует о формировании единого стандарта верификации контента в ИИ-индустрии.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
"Чтобы уберечь систему": в Минэнерго объяснили причины резких отключений света в Украине
"Чтобы уберечь систему": в Минэнерго объяснили причины резких отключений света в Украине
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры