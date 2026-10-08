Сканирует ИИ-контент OpenAI и Apple: Google открыла доступ к SynthID для всех

Google открыла для всех инструмент, который может определить, созданы ли фото, видео или аудио с помощью ИИ - SynthID Detector ищет скрытые цифровые водяные знаки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Android Authority .

Что умеет новый сервис Google?

По словам разработчиков, главным преимуществом открытого портала synthid.com является его универсальность.

Если раньше ИИ Gemini мог распознавать только маркировку от инструментов Google, а сайт OpenAI работал исключительно со своими подписями, то новый детектор объединил ключевые технологии рынка.

Теперь платформа способна обнаруживать скрытые водяные знаки, созданные инструментами Google, OpenAI, NVIDIA, Kakao, вскоре к этому списку присоединится и компания Apple.

Помимо подтверждения факта использования ИИ, сервис выполняет глубокую аналитику изображений и видео.

Система способна подробно подсвечивать и выделять конкретные участки кадра, которые подверглись редактированию или были сгенерированы с помощью нейросетей. Инструмент поддерживает работу с графическими файлами, видео и аудиоматериалами.

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Авторизация и ограничение

Воспользоваться инструментом может любой посетитель платформы, однако запуск требует обязательной авторизации.

Войти на сайт можно только с помощью аккаунтов Google, Apple или OpenAI. Возможность свободного сканирования файлов без входа в систему или с помощью обычной электронной почты отсутствует.

Представители разработчика подтвердили, что авторизация через аккаунты крупных технокомпаний остается единственным возможным способом доступа.

Запуск портала стал важным шагом в борьбе с цифровыми подлогами и дезинформацией. Сама же новость появилась на фоне заявлений компании Anthropic о внедрении водяных знаков в сгенерированный текст.

Аналитики технрынка считают, что это свидетельствует о формировании единого стандарта верификации контента в ИИ-индустрии.