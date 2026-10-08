Сканирует ИИ-контент OpenAI и Apple: Google открыла доступ к SynthID для всех
Google открыла для всех инструмент, который может определить, созданы ли фото, видео или аудио с помощью ИИ - SynthID Detector ищет скрытые цифровые водяные знаки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.
Что умеет новый сервис Google?
По словам разработчиков, главным преимуществом открытого портала synthid.com является его универсальность.
Если раньше ИИ Gemini мог распознавать только маркировку от инструментов Google, а сайт OpenAI работал исключительно со своими подписями, то новый детектор объединил ключевые технологии рынка.
Теперь платформа способна обнаруживать скрытые водяные знаки, созданные инструментами Google, OpenAI, NVIDIA, Kakao, вскоре к этому списку присоединится и компания Apple.
Помимо подтверждения факта использования ИИ, сервис выполняет глубокую аналитику изображений и видео.
Система способна подробно подсвечивать и выделять конкретные участки кадра, которые подверглись редактированию или были сгенерированы с помощью нейросетей. Инструмент поддерживает работу с графическими файлами, видео и аудиоматериалами.
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Авторизация и ограничение
Воспользоваться инструментом может любой посетитель платформы, однако запуск требует обязательной авторизации.
Войти на сайт можно только с помощью аккаунтов Google, Apple или OpenAI. Возможность свободного сканирования файлов без входа в систему или с помощью обычной электронной почты отсутствует.
Представители разработчика подтвердили, что авторизация через аккаунты крупных технокомпаний остается единственным возможным способом доступа.
Запуск портала стал важным шагом в борьбе с цифровыми подлогами и дезинформацией. Сама же новость появилась на фоне заявлений компании Anthropic о внедрении водяных знаков в сгенерированный текст.
Аналитики технрынка считают, что это свидетельствует о формировании единого стандарта верификации контента в ИИ-индустрии.