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Сайты блокируют ассистент Muse от Meta: новое приложение для iPad считают ботом

12:09 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Сайты блокируют ассистент Muse от Meta: новое приложение для iPad считают ботом Muse от Meta столкнулся с блокировками (фото: Samuel Boivin/NurPhoto из-за Getty Images)
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Meta выпустила свой новый персональный ИИ-ассистент Muse для iPad. Релиз отдельного приложения состоялся только через месяц после старта мобильной версии, уже собравшей более 6,6 миллиона загрузок.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на App Store.

Расширение возможностей и новые коннекторы

Разработчики объясняют: популярность помощника обусловлена возможностью подключать собственные аккаунты для автоматизации ежедневных задач.

Сервис помогает следить за электронной почтой, расписанием встреч и оплатой счетов, а также бронировать столики в ресторанах или заказывать продукты .

В планшетной версии разработчики существенно расширили список так называемых "коннекторов" - сторонних сервисов, которые пользователь может авторизовать по собственному желанию.

Среди новых подключенных платформ:

  • рабочие инструменты Notion, Asana, Figma и Granola;
  • облачное хранилище Dropbox и сервис видеосвязи Zoom;
  • бухгалтерская программа QuickBooks и платформа разработчиков GitHub;
  • графический редактор Canva и маркетинговый сервис Klaviyo;
  • специальные коннекторы для рекламных кабинетов Meta.

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Покупки через ИИ и решение проблемы блокировок

Помимо рабочих сервисов Meta расширила список ритейл-партнеров. Ассистент Muse умеет искать товары и совершать покупки на сайтах Best Buy, Gap, Sephora, Walmart и Wayfair от имени пользователя.

Со всем тем, что при осуществлении автоматических транзакций технология иногда сталкивается с противодействием от самих сайтов. Интернет-магазины часто воспринимают персонального ИИ-агента как вредоносного бота и блокируют ему доступ к страницам.

Для решения этой проблемы Meta инициировала разработку единого открытого технологического стандарта вместе с партнерами.

Новый протокол позволит персональным ИИ-помощникам официально идентифицировать себя перед входом на сайт - это поможет бизнесу отличать полезных автоматизированных агентов от опасных спам-ботов.

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