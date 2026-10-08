ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Дешевле на 75% и быстрее GPT-6 Luna: Anthropic представила Claude Haiku 5.5

14:16 08.10.2026 Чт
3 мин
aimg Ольга Завада
Дешевле на 75% и быстрее GPT-6 Luna: Anthropic представила Claude Haiku 5.5 Claude научился управлять компьютером (скриншот: Anthropic)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Anthropic выпустила самую дешевую модель Claude - Haiku 5.5. Нейросеть создана для выполнения рутинных задач, а ее использование на 75 процентов дешевле предыдущей версии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью в блоге Anthropic.

Разработчики позиционируют новинку как "быстрый инструмент в собственной линейке на стандартных скоростях".

Благодаря высокой скорости ответа модель эффективно показывает себя в системах онлайн поддержки клиентов и во время автоматизированного управления браузером.

Помимо самостоятельной работы, Haiku 5.5 органически дополняет более мощные продукты Anthropic - Opus 5.5 и Sonnet 5.5, выступая в качестве вспомогательного субагента при написании и анализе программного кода.

Производительность и настройка

Haiku 5.5 стала первой моделью в своем классе, получившей переключатель уровня усилий (effort setting).

Это позволяет разработчикам и пользователям самостоятельно определять приоритеты для конкретной задачи - оптимизировать процессы для максимальной экономии средств или для получения наивысшего уровня интеллекта.

В сравнительных тестах на управление настоящей компьютерной системой для выполнения сложных многошаговых задач (бенчмарк OSWorld 2.1) новенькая модель достигла точности 72,4 процента.

Для сравнения, предыдущая версия Haiku 4.5 показывала результат в 15,7 процента, а конкурирующая модель GPT-6 Luna от OpenAI - 48,9 процента.

Первые корпоративные клиенты, в частности, сервисы Asana и HubSpot, отметили сокращение задержки выполнения задач более чем на 30 процентов и ускорение генерации ответов в 2,5 раза.

Читайте полезное : Большое обновление Claude: Anthropic объединила чат, Cowork и Design в один интерфейс

Цены и новые условия использования

Стоимость обработки запросов в объеме до 100 000 токенов снизилась на 90 процентов.

Для входных токенов цена составляет 0,10 доллара за миллион токенов, а для выходных - 50 центов . Запросы более 100 000 токенов подешевели на 50 процентов (0,50 и 2,50 доллара за миллион входящих и выходных токенов соответственно).

Вместе с этим релизом Anthropic уменьшила затраты и для пользователей флагманской модели Claude Sonnet 5.5. Цена кэшированного чтения снизилась вдвое - с 0,20 до 0,10 доллара за миллион токенов.

Кроме того, компания ввела ежемесячные бонусы для разработчиков. Подписчики тарифа Max 5x будут получать 100 долларов на API-счет ежемесячно, пользователи Max 20x - 200 долларов, а корпоративные подписчики тарифа Team - до 500 долларов на команду.

Эти средства предназначены для экспериментов и разработки собственных приложений и агентов на платформе Claude.

Не пропустите: ИИ для ударов по Украине: россияне привлекали Claude для автономных БПЛА-убийц

Безопасность и доступность

В новой версии существенно улучшены показатели выравнивания (alignment) и безопасности. Модель реже демонстрирует нежелательное поведение и имеет высокий уровень защиты от несанкционированного использования.

Системы защиты в области кибербезопасности позволяют выполнять широкий спектр оборонных задач, но надежно блокируют попытки тестирования на проникновение или другие методы, которыми обычно пользуются злоумышленники.

Защита в области биологии позволяет проводить научные исследования, но ограничивает вредоносные запросы.

Claude Haiku 5.5 уже доступна на платформе Claude Platform, а также в облачных инфраструктурах Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.

Для разработчиков также обновили библиотеки SDK для языков Python и TypeScript с поддержкой бета-функций управления компьютером и браузером.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект
Новости
"Чтобы уберечь систему": в Минэнерго объяснили причины резких отключений света в Украине
"Чтобы уберечь систему": в Минэнерго объяснили причины резких отключений света в Украине
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры