Биотехнологии переведут в цифру: что известно об уникальном проекте Google, Meta и NVIDIA

Биологические эксперименты могут перейти в цифровой мир - ученые создают "виртуальные клетки", способные моделировать поведение живых организмов. В проект уже инвестировали около 1,8 млрд долларов правительство США, Meta, Google DeepMind и другие партнеры.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Кто инвестирует миллиарды в виртуальную биологию?

Инициатива является расширением проекта Virtual Biology Initiative от некоммерческого исследовательского института Biohub. Технологические компании Google DeepMind, Meta и фармацевтический разработчик Isomorphic Labs суммарно вкладывают в проект 300 миллионов долларов.

Правительство США выделяет гораздо большие ресурсы:

Министерство энергетики США (DOE) предоставит более 500 миллионов долларов в течение пяти лет на вычисление, моделирование и биологические измерения.

Национальные институты здоровья США (NIH) скоординируют наработанные базы данных и ресурсы, в которые ранее уже было инвестировано более 500 миллионов долларов государственного бюджета.

Сам институт Biohub еще на старте проекта выделил 500 миллионов долларов, большая часть которых пошла на сверхсовременное оборудование, включая криоэлектронные томографы и микроскопы.

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Зачем ученым нужны цифровые двойники клеток?

Главное препятствие для применения искусственного интеллекта в медицине - нехватка стандартизированных данных о том, как клетки реагируют на изменения окружающей среды или новые лекарства.

Новый проект должен создать открытую базу данных, которая позволит нейросетям моделировать реакцию организма на любые раздражители до того, как разработчики перейдут к испытаниям в реальных лабораториях.

"Точная прогностическая модель биологии может кардинально ускорить научные открытия, позволяя ученым проводить эксперименты в цифровом формате", - отмечает руководитель научного направления Biohub Алекс Райвз.

"Благодаря этому исследователи смогут глубже понять природу многих болезней и найти принципиально новые пути для их лечения", - добавляет он.

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Суперкомпьютеры и ИИ на страже здоровья

Для реализации проекта будут привлечены мощная научная инфраструктура США. Министерство энергетики предоставит доступ к экзафлопсным суперкомпьютерам, рентгеновским и нейтронным источникам излучения, а также автоматизированным лабораториям.

В свою очередь, NVIDIA обеспечит проект высокопроизводительными графическими процессорами, специализированным ПО и технической экспертизой.

Поскольку биологические данные собираются из разных приборов, тканей и методов измерения, Biohub создаст единые стандарты и общую точку доступа.

Это позволит объединить в единую сеть наработки ведущих мировых центров, включая Институт Аллена, Институт Брода и Human Cell Atlas.