"Заложил" всех: задержанный СБУ "политэксперт" сдал еще 12 пропагандистов Медведчука

Служба безопасности Украины разоблачила 12 приспешников кума российского диктатора Владимира Путина - Виктора Медведчука - которые по заданию России осуществляют информационные атаки по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Пророссийский блогер и "политический эксперт" из медийного пула кума Путина Кирилл Молчанов, которого весной 2025 года задержали в Польше, находится под арестом в Киеве и активно сотрудничает со следствием. Именно он дал показания на всех 12-х пропагандистов.

Подозреваемые входят в пророссийскую преступную организацию "Другая Украина", которую по заданию Кремля организовал Медведчук. Она функционирует под видом "общественного объединения". Сам Молчанов работал не только на Медведчука, но и сразу на две российские спецслужбы - Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки РФ.

Как Медведчук и компания работали против Украины

По указаниям своих кураторов, в том числе генерал-лейтенанта Георгия Гришаева, первого заместителя 5-й службы ФСБ, Молчанов и медведчуковские пропагандисты занимались оправданием российской агрессии против Украины. Параллельно они пытались дискредитировать Украину на международной арене, и расшатывали внутриполитическую ситуацию в странах-партнерах.

Непосредственно сам Молчанов организовывал на территории Европейского Союза уличные акции, где проплаченные "митингующие" требовали свертывания международной поддержки Украины.

Кроме этого, в рамках работы в интересах преступной организации "Другая Украина", Молчанов и его "коллеги"-пропагандисты готовили и распространяли антиукраинский контент в Европе.

"По указаниям Медведчука они готовили и распространяли антиукраинский контент через подконтрольные Телеграмм-каналы, видеохостинг Ютуб и зарубежный рупор кремля "Голос Европы" (Voice of Europe)... После выхода таких сообщений их мгновенно подхватывали кремлевские пропагандисты для массового тиражирования на своих информресурсах", - сказано в сообщении СБУ.

Кому объявили подозрение

На основании собранной доказательной базы следователи СБУ заочно сообщили о подозрении Медведчуку и ряду его приспешников, которые сейчас скрываются в России. Среди них:

Денис Жарких

Артем Марчевский

Роман Коваленко

Руслан Калинчук

Ян Таксюр

Юрий Дудкин

Руслан Коцаба

Наталья Хорошевская

Богдан Гиганов

Олег Ясинский

Александр Лазарев

Преступления фигурантов производства квалифицированы по следующим статьям УКУ:

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные в составе организованной преступной группы);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность);

ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенные в составе организованной преступной группы);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное в составе организованной преступной группы).

"Задержанному соратнику Медведчука Кириллу Молчанову отдельно сообщено о дополнительном подозрении по факту работы на вражеские спецслужбы (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена, совершенная в условиях войны). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.