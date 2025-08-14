"Заложив" усіх: затриманий СБУ "політексперт" здав ще 12 пропагандистів Медведчука

Служба безпеки України викрила 12 поплічників кума російського диктатора Володимира Путіна - Віктора Медведчука - які за завданням Росії здійснюють інформаційні атаки по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

Проросійський блогер та "політичний експерт" з медійного пулу кума Путіна Кирило Молчанов, якого навесні 2025 року затримали у Польщі, перебуває під арештом в Києві та активно співпрацює зі слідством. Саме він дав покази на усіх 12-х пропагандистів.

Підозрювані входять до проросійської злочинної організації "Другая Украина", яку за завданням Кремля організував Медведчук. Вона функціонує під виглядом "громадського об'єднання". Сам Молчанов працював не тільки на Медведчука, але й відразу на дві російські спецслужби - Федеральну службу безпеки (ФСБ) та Службу зовнішньої розвідки РФ.

Як Медведчук і компанія працювали проти України

За вказівками своїх кураторів, у тому числі генерал-лейтенанта Георгія Гришаєва, першого заступника 5-ї служби ФСБ, Молчанов та медведчуківські пропагандисти займалися виправдовуванням російської агресії проти України. Паралельно вони намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені, та розхитували внутрішньополітичну ситуацію в країнах-партнерах.

Безпосередньо сам Молчанов організовував на території Європейського Союзу вуличні акції, де проплачені "мітингувальники" вимагали згортання міжнародної підтримки України.

Окрім цього, в рамках роботи в інтересах злочинної організації "Другая Украина", Молчанов та його "колеги"-пропагандисти готували та поширювали антиукраїнський контент в Європі.

"За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні Телеграм-канали, відеохостинг Ютуб та зарубіжний рупор кремля «Голос Європи» (Voice of Europe)... Після виходу таких повідомлень їх миттєво підхоплювали кремлівські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах", - сказано у повідомленні СБУ.

Кому оголосили підозру

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ заочно повідомили про підозру Медведчуку та низці його поплічників, які зараз переховуються в Росії. Серед них:

Денис Жарких

⁠Артем Марчевський

Роман Коваленко

Руслан Калинчук

Ян Таксюр

Юрій Дудкін

Руслан Коцаба

Наталія Хорошевська

Богдан Гіганов

Олег Ясинський

Олександр Лазарєв

Злочини фігурантів провадження кваліфіковано за наступними статтями ККУ:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).

"Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожі спецслужби (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада, вчинена в умовах війни). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - додали в СБУ.