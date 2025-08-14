"Заложив" усіх: затриманий СБУ "політексперт" здав ще 12 пропагандистів Медведчука
Служба безпеки України викрила 12 поплічників кума російського диктатора Володимира Путіна - Віктора Медведчука - які за завданням Росії здійснюють інформаційні атаки по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Проросійський блогер та "політичний експерт" з медійного пулу кума Путіна Кирило Молчанов, якого навесні 2025 року затримали у Польщі, перебуває під арештом в Києві та активно співпрацює зі слідством. Саме він дав покази на усіх 12-х пропагандистів.
Підозрювані входять до проросійської злочинної організації "Другая Украина", яку за завданням Кремля організував Медведчук. Вона функціонує під виглядом "громадського об'єднання". Сам Молчанов працював не тільки на Медведчука, але й відразу на дві російські спецслужби - Федеральну службу безпеки (ФСБ) та Службу зовнішньої розвідки РФ.
Як Медведчук і компанія працювали проти України
За вказівками своїх кураторів, у тому числі генерал-лейтенанта Георгія Гришаєва, першого заступника 5-ї служби ФСБ, Молчанов та медведчуківські пропагандисти займалися виправдовуванням російської агресії проти України. Паралельно вони намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені, та розхитували внутрішньополітичну ситуацію в країнах-партнерах.
Безпосередньо сам Молчанов організовував на території Європейського Союзу вуличні акції, де проплачені "мітингувальники" вимагали згортання міжнародної підтримки України.
Окрім цього, в рамках роботи в інтересах злочинної організації "Другая Украина", Молчанов та його "колеги"-пропагандисти готували та поширювали антиукраїнський контент в Європі.
"За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні Телеграм-канали, відеохостинг Ютуб та зарубіжний рупор кремля «Голос Європи» (Voice of Europe)... Після виходу таких повідомлень їх миттєво підхоплювали кремлівські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах", - сказано у повідомленні СБУ.
Кому оголосили підозру
На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ заочно повідомили про підозру Медведчуку та низці його поплічників, які зараз переховуються в Росії. Серед них:
- Денис Жарких
- Артем Марчевський
- Роман Коваленко
- Руслан Калинчук
- Ян Таксюр
- Юрій Дудкін
- Руслан Коцаба
- Наталія Хорошевська
- Богдан Гіганов
- Олег Ясинський
- Олександр Лазарєв
Злочини фігурантів провадження кваліфіковано за наступними статтями ККУ:
- ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи);
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).
"Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожі спецслужби (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада, вчинена в умовах війни). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - додали в СБУ.
Затримання Кирила Молчанова
Нагадаємо, що Молчанов у 2022 році підтримав російське вторгнення та втік з України до Росії. Згодом за вказівкою Медведчука він перебрався до Європи, де почав вести та координувати антиукраїнську діяльність. Зокрема Молчанов був частим гостем на ефірах російського пропагандиста Володимира Соловйова.
Навесні 2025 року Молчанова затримали у Польщі. Туди пропагандиста виманили обіцянкою вручити "грант". Під час затримання Молчанову оголосили про підозру у виправданні збройної агресії Росії проти України.
Справа Діани Панченко
Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру ексведучій каналів Медведчука. У серпні минулого року вона втекла з контрольованої території до тимчасово окупованого росіянами Донецька. Мова йде про Діану Панченко.
Раніше повідомлялось, що СБУ відкрила провадження щодо Панченко, яка знімала проросійські сюжети на окупованих територіях. До речі, нещодавно пропагандистці заблокували її канал на Youtube.