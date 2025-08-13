YouTube удалил канал пророссийской пропагандистки Панченко
Видеохостинг YouTube удалил канал Дианы Панченко - бывшей телеведущей из окружения Виктора Медведчука, которая после выезда в РФ активно распространяла кремлевскую пропаганду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Бывшая ведущая каналов Медведчука потеряла платформу, где распространяла антиукраинские нарративы.
Кто такая Диана Панченко
Панченко была ведущей пророссийских телеканалов NewsOne и Первый независимый, которые принадлежали окружению Виктора Медведчука. В 2022 году она выехала в Россию и начала публично поддерживать агрессию РФ против Украины.
Она регулярно посещала временно оккупированные территории, снимая материалы, оправдывающие действия оккупантов.
Дела и санкции против Панченко
В 2023 году СБУ заочно объявила Панченко подозрение в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии России. В том же году СНБО ввел против нее санкции. В августе 2023 года Панченко записала интервью с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, в котором звучали положительные оценки в его адрес.
Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении экс-ведущей каналов Медведчука. В августе прошлого года она выехала в захваченный Донецк.
А согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты Панчено манипулируют сознанием зрителей в интересах России. В частности, речь идет о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном оккупантами Мариуполе.