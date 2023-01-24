ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поддержала оккупацию Мариуполя. СБУ сообщила о подозрении экс-ведущей каналов Медведчука

Новина українською →
Украина, Вторник 24 января 2023 14:56
Поддержала оккупацию Мариуполя. СБУ сообщила о подозрении экс-ведущей каналов Медведчука Фото: Диана Панченко (instagram com dianapanchenko)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ сообщила о подозрении бывшей ведущей телеканалов Медведчука Диане Панченко, поддержавшей оккупацию Мариуполя. В августе прошлого года она выехала в захваченный Донецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Раньше она работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы", - говорится в сообщении.

После выезда в оккупированный Донецк, она продолжила распространять враждебную пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора.

"Для "разгона" деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине. В первую очередь в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства", - добавили в СБУ.

Кроме этого, фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя.

В чем обвиняют пропагандистку?

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины). Продолжаются комплексные меры по привлечению фигурантки к ответственности за преступления против Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ открыла производство по бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука Дианы Панченко, которая снимала пророссийские сюжеты на оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук Служба безопасности Украины
NEWS
ВСУ отбили 11 атак россиян и сбили два самолета, - Генштаб
ВСУ отбили 11 атак россиян и сбили два самолета, - Генштаб
DAILY
"Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием