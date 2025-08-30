ua en ru
"Останется в истории": как реагируют на убийство Парубия в Украине и мире

Львов, Суббота 30 августа 2025 19:07
"Останется в истории": как реагируют на убийство Парубия в Украине и мире Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий был убит во Львове в субботу, 30 августа. Чиновники в Украине и мире реагируют на трагическую гибель политика.

РБК-Украина собрало реакции на убийство Андрея Парубия - в материале ниже.

Украина

Владимир Зеленский

Президент Украины после первых известий о гибели Парубия заслушал доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и генпрокурора Руслана Кравченко.

"Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", - отметил президент.

Позже глава государства сообщил, что преступление было тщательно подготовлено. К расследованию привлекли СБУ.

"Говорил также с Василием Малюком. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию. Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию", - добавил Зеленский.



Кирилл Буданов

Руководитель ГУР Минобороны выразил соболезнования родным и близким Андрея Парубия, который "погиб от вражеских пуль".

"Враги неспособны покорить Украину силой, поэтому прибегают к терроризму, пытаются посеять страх, спровоцировать общественное напряжение и хаос, чтобы сломать волю украинской нации к сопротивлению", - отметил Буданов.

Дмитрий Лубинец

Омбудсмен по правам человека также выразил соболезнования по поводу преждевременной смерти бывшего главы Верховной Рады Украины.

"Он был неравнодушным к своей стране, своему народу. Андрей Парубий останется в истории Украины", - подчеркнул Лубинец.

Игорь Клименко

"Сегодня Украина потеряла Андрея Парубия. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича. Все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Сейчас главное - дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка", - отметил глава МВД.

Руслан Стефанчук

Действующий спикер парламента напомнил, что Андрей Парубий с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины.

"От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память", - отметил Стефанчук.

Мир

ЕС

Президент Европарламента Роберта Метцола заявила, что "глубоко шокирована ужасным убийством главы ВРУ Андрея Парубия".

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова призвала привлечь к ответственности виновных в убийстве экс-спикера парламента.

"Шокирована и глубоко опечалена убийством Андрея Парубия во Львове. Бывший спикер Верховной Рады и борец за украинскую демократию. Виновных необходимо привлечь к ответственности", - резюмировала она.

Польша

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что познакомился с Андреем Парубием в 2014 году. По его словам, Парубий помог Польше эвакуировать консульство из Севастополя во время российской оккупации.

"Новость о его убийстве во Львове шокирует. Я выражаю искренние соболезнования его близким и всей украинской нации, которая потеряла одного из своих лучших сыновей", - написал он в X (Twitter).

Убийство Андрея Парубия

В субботу, 30 августа, во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий. По данным правоохранителей, нападавший совершил около восьми выстрелов.

В городе объявили спецоперацию "Сирена", к расследованию привлечены полиция, Служба безопасности Украины и прокуратура. Также известно, что убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено.

Сейчас следователи прорабатывают несколько версий преступления, среди которых - возможный российский след. Правоохранители еще не установили личность подозреваемого - нападавший был в шлеме и был замаскирован под курьера Glovo.

Подробнее об обстоятельствах убийства Андрея Парубия читайте в материале РБК-Украина.

Евросоюз Андрей Парубий Львов Польша
