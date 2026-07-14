Маршрутки Киева подорожают с 15 июля, но будут дешевле, чем метро

Главное: Повышение тарифов: С 15 июля стоимость проезда в столичных маршрутках растет до 25 гривен, тогда как в городском транспорте "Киевпасстранса" она составит 30 гривен.

С 15 июля стоимость проезда в столичных маршрутках растет до 25 гривен, тогда как в городском транспорте "Киевпасстранса" она составит 30 гривен. Причины росте цен: Решение о повышении тарифов обусловлено критической нехваткой водителей, ростом стоимости запасных частей и смазочных материалов через курс доллара.

Решение о повышении тарифов обусловлено критической нехваткой водителей, ростом стоимости запасных частей и смазочных материалов через курс доллара. Кадровый кризис: Ситуация с персоналом обострилась после 1 июня из-за осложнения с процедурой бронирования водителей и всеобщего страха работников пересекать блокпосты на пути к работе.

Ситуация с персоналом обострилась после 1 июня из-за осложнения с процедурой бронирования водителей и всеобщего страха работников пересекать блокпосты на пути к работе. Системная проблема: Перевозчики отмечают, что из-за многолетнего отсутствия постепенной корректировки цен на проезд администрация вынуждена прибегать к резкому и ощутимому для пассажиров повышению стоимости.

Почему цены растут

"Тариф с завтрашнего дня, 15 июля, во всех маршрутках будет 25 гривен. Соответствующие письма-предупреждения о повышении цены на проезд мы отправили КГГА еще на прошлой неделе", - заявил Моисеенко.

Также он уточнил, что стоимость проезда в городском транспорте "Киевпасстранса" составит 30 гривен.

Руководитель ассоциации перевозчиков пояснил, что решение о пересмотре тарифов обусловлено несколькими критическими факторами:

Кадровый голод: нехватка персонала остается главной проблемой. "Практически нет в Киеве ни одного маршрута, где, в принципе, не было бы проблем с водителями. Кроме того, с 1 июня вступили в силу изменения в законодательстве, которые усложнили бронирование водителей от мобилизации", - отметил Моисеенко.

нехватка персонала остается главной проблемой. "Практически нет в Киеве ни одного маршрута, где, в принципе, не было бы проблем с водителями. Кроме того, с 1 июня вступили в силу изменения в законодательстве, которые усложнили бронирование водителей от мобилизации", - отметил Моисеенко. Блокировка работы: Водители избегают пролегающих через блокпосты маршрутов, опасаясь трудностей с проездом, что затрудняет выход работников на работу.

Водители избегают пролегающих через блокпосты маршрутов, опасаясь трудностей с проездом, что затрудняет выход работников на работу. Экономические факторы: Рост курса доллара привел к удорожанию запасных частей и смазочных материалов, что прямо влияет на себестоимость перевозок.

Объявление о повышении тарифов в маршрутках Киева (фото: "Пассажиры Киева"/Facobook)

Проблема системного подхода

Игорь Моисеенко подчеркнул, что ситуация с резким скачком цен является следствием отсутствия постепенной корректировки тарифов на протяжении последних лет. Он считает, что стоимость проезда нужно пересматривать каждый год, плавно поднимая ее на несколько гривен.

"У нас получается так, что 10 лет никто ничего не поднимает, цены на все растут, все оно приходит в упадок... А если бы это ежегодно поднималось там на две гривны, то у нас была бы стоимость проезда в общественном транспорте 25-27 гривен и люди это, в принципе, нормально воспринимали бы", - подытожил перевоз.

Добавим также, что в мае сразу после обнародования КГГА планов о повышении тарифов в Ассоциации заявляли, что не будут повышать цены, если стоимость горючего и доллара останется стабильной.