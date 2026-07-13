Цены на проезд в Киеве вырастут уже на этой неделе: новые тарифы и кто получит скидку
Цены на проезд в коминальном транспорте Киева поднимутся уже на этой неделе. Стоимость проезда в метро, трамваях и троллейбусах будет составлять 30 гривен за одну поездку.
Какая система скидок предусмотрена для "постоянных клиентов" и сохранится ли бесплатный проезд для пенсионеров - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Новый тариф: С 15 июля разовый проезд в коммунальном транспорте столицы обойдется в 30 грн.
- Скидки для постоянных пассажиров: Цена одной поездки снижается в зависимости от количества приобретенных единиц - до 25 грн за поездку при покупке 50 штук.
- Пересадочный билет: С 1 августа (ориентировочно) вводится билет за 60 грн, что позволяет пользоваться разными видами транспорта в течение 90 минут без дополнительной оплаты.
- Льготы: Все категории льготников, включая студентов и школьников, сохраняют право на льготный или бесплатный проезд.
- Старые поездки: Приобретенные до 14 июля поездки действительны до 14 сентября. После этой даты их стоимость будет автоматически зачислена деньгами на баланс транспортной карты.
С 15 июля стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте Киева вырастет до 30 грн. Как сообщает КГГА, это решение обусловлено необходимостью приблизить тарифы к экономически обоснованному уровню из-за роста затрат на электроэнергию, топливо и оплату труда. В предыдущий раз тарифы пересматривались в 2018 году.
Как экономить: скидки на поездки
Для регулярных пассажиров будет действовать система скидок. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных единиц:
- 1-9 поездок - 30 грн/поездка;
- 10-19 поездок - 28,90 грн;
- 20-29 поездок - 27,80 грн;
- 30-39 поездок - 26,60 грн;
- 40-49 поездок - 25,50 грн;
- 50 поездок - 25 грн.
Также доступны месячные проездные (от 46 до 124 поездок), где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. Безлимитный проездной на все виды транспорта обойдется в 3 656 грн.
Льготы и пересадочный билет
- Льготники: Все действующие льготы сохраняются. Студенты будут платить 50% от стоимости месячного проездного. Школьники ездят бесплатно в течение учебного года, а летом платят 25%.
- Пересадочный билет: Ориентировочно с 1 августа введут билет за 60 грн, что позволяет производить неограниченное количество пересадок между разными видами транспорта в течение 90 минут.
- Туристические проездные: 24 часа - 375 грн, 48 часов - 563 грн, 72 часа - 750 грн.
Что будет со старыми поездками?
Поездки, приобретенные до 14 июля, будут действовать до 14 сентября 2026 года. После этой даты неиспользованные поездки не исчезнут: их стоимость будет автоматически перечислена в денежный эквивалент и зачислена на баланс вашей транспортной карты, по которой можно будет рассчитываться уже по новым тарифам.