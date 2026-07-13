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Цены на проезд в Киеве вырастут уже на этой неделе: новые тарифы и кто получит скидку

06:00 13.07.2026 Пн
2 мин
Будут ли льготы на проезд после повышения цены?
aimg Ирина Гамерская
Цены на проезд в Киеве вырастут уже на этой неделе: новые тарифы и кто получит скидку Фото: цены на проезд в Киеве вырастут с 15 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Цены на проезд в коминальном транспорте Киева поднимутся уже на этой неделе. Стоимость проезда в метро, трамваях и троллейбусах будет составлять 30 гривен за одну поездку.

Какая система скидок предусмотрена для "постоянных клиентов" и сохранится ли бесплатный проезд для пенсионеров - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Новый тариф: С 15 июля разовый проезд в коммунальном транспорте столицы обойдется в 30 грн.
  • Скидки для постоянных пассажиров: Цена одной поездки снижается в зависимости от количества приобретенных единиц - до 25 грн за поездку при покупке 50 штук.
  • Пересадочный билет: С 1 августа (ориентировочно) вводится билет за 60 грн, что позволяет пользоваться разными видами транспорта в течение 90 минут без дополнительной оплаты.
  • Льготы: Все категории льготников, включая студентов и школьников, сохраняют право на льготный или бесплатный проезд.
  • Старые поездки: Приобретенные до 14 июля поездки действительны до 14 сентября. После этой даты их стоимость будет автоматически зачислена деньгами на баланс транспортной карты.

С 15 июля стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте Киева вырастет до 30 грн. Как сообщает КГГА, это решение обусловлено необходимостью приблизить тарифы к экономически обоснованному уровню из-за роста затрат на электроэнергию, топливо и оплату труда. В предыдущий раз тарифы пересматривались в 2018 году.

Как экономить: скидки на поездки

Для регулярных пассажиров будет действовать система скидок. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных единиц:

  • 1-9 поездок - 30 грн/поездка;
  • 10-19 поездок - 28,90 грн;
  • 20-29 поездок - 27,80 грн;
  • 30-39 поездок - 26,60 грн;
  • 40-49 поездок - 25,50 грн;
  • 50 поездок - 25 грн.

Также доступны месячные проездные (от 46 до 124 поездок), где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. Безлимитный проездной на все виды транспорта обойдется в 3 656 грн.

Льготы и пересадочный билет

  • Льготники: Все действующие льготы сохраняются. Студенты будут платить 50% от стоимости месячного проездного. Школьники ездят бесплатно в течение учебного года, а летом платят 25%.
  • Пересадочный билет: Ориентировочно с 1 августа введут билет за 60 грн, что позволяет производить неограниченное количество пересадок между разными видами транспорта в течение 90 минут.
  • Туристические проездные: 24 часа - 375 грн, 48 часов - 563 грн, 72 часа - 750 грн.

Что будет со старыми поездками?

Поездки, приобретенные до 14 июля, будут действовать до 14 сентября 2026 года. После этой даты неиспользованные поездки не исчезнут: их стоимость будет автоматически перечислена в денежный эквивалент и зачислена на баланс вашей транспортной карты, по которой можно будет рассчитываться уже по новым тарифам.

Читайте также: Новый тариф – 30 гривен. Какой транспорт в Киеве не подорожает с 15 июля
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