Оставили людей без хлеба: на Харьковщине оккупанты ударили по авто с гумпомощью

Харьковская область, Вторник 10 февраля 2026 18:27
Оставили людей без хлеба: на Харьковщине оккупанты ударили по авто с гумпомощью Фото: на Харьковщине россияне атаковали авто с гумпомощью (t.me/borova_gromada)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атаковали автомобиль и.о. старосты села Оскол Сергея Никорича. Он вез хлеб жителям Песко-Радьковского старостинского округа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию прифронтовых городов и общин в Telegram.

"Автомобиль сгорел дотла. Сергей Николаевич, к счастью, остался жив, получив ранение", - сказано в сообщении Ассоциации.

Оставили людей без хлеба: на Харьковщине оккупанты ударили по авто с гумпомощьюФото: последствия российского удара по автомобилю с гумпомощью (t.me/borova_gromada)

При этом начальник Боровской сельской военной администрации Александр Тертишный рассказал, что Никорич был единственной связью с цивилизацией для людей на левом берегу реки Оскол.

"Он ехал своим бусом и на переправе по нему ударил вражеский дрон. Машина сгорела дотла, он сейчас в больнице, забита голова, очевидно акубаротравма. Он постоянно почту людям получал: посылки и деньги возил, человеческую пенсию туда, потому что на левый берег у нас почти ничего не едет", - сказал Тертишный.

В Ассоциации отметили, что такой удар россиян был не случайным, это очередное военное преступление россиян против мирных украинцев.

Удар по автомобилю волонтеров

Напомним, 6 февраля, российские оккупанты атаковали дронами эвакуационный автомобиль в Бериславе Херсонской области. Под удар попали волонтеры, вывозившие четырех местных жителей.

В результате атаки транспортное средство сгорело, погиб мужчина 1982 года рождения, еще три человека получили ранения.

