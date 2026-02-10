ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Залишили людей без хліба: на Харківщині окупанти вдарили по авто з гумдопомогою

Харківська область, Вівторок 10 лютого 2026 18:27
Залишили людей без хліба: на Харківщині окупанти вдарили по авто з гумдопомогою Фото: на Харківщині росіяни атакували авто з гумодопомогою (t.me/borova_gromada)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти атакували автомобіль в.о. старости села Оскіл Сергія Нікорича. Він віз хліб жителям Піско-Радьківського старостинського округу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію прифронтових міст і громад у Telegram.

Читайте також: У Запоріжжі був "приліт" біля дитсадка, будівля пошкоджена

"Автомобіль згорів дотла. Сергій Миколайович, на щастя, залишився живим, отримавши поранення", - ідеться в повідомленні Асоціації.

Залишили людей без хліба: на Харківщині окупанти вдарили по авто з гумдопомогоюФото: наслідки російського удару по автомобілю з гумдопомогою (t.me/borova_gromada)

Водночас начальник Борівської сільської військової адміністрації Олександр Тертишний розповів, що Нікорич був єдиним зв'язком із цивілізацією для людей на лівому березі річки Оскіл.

"Він їхав своїм бусом і на переправі по ньому вдарив ворожий дрон. Машина згоріла вщент, він зараз у лікарні, забита голова, очевидно акубаротравма. Він постійно пошту людям отримував: посилки і гроші возив, людську пенсію туди, тому що на лівий берег у нас майже нічого не їде", - сказав Тертишний.

В Асоціації наголосили, що такий удар росіян був не випадковим, це черговий воєнний злочин росіян проти мирних українців.

Удар по автомобілю волонтерів

Нагадаємо, 6 лютого, російські окупанти атакували дронами евакуаційний автомобіль у Бериславі Херсонської області. Під удар потрапили волонтери, які вивозили чотирьох місцевих жителів.

Унаслідок атаки транспортний засіб згорів, загинув чоловік 1982 року народження, ще троє людей дістали поранення.

Російська Федерація Гуманітарна допомога Харків Війна в Україні Атака дронів
