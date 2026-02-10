Залишили людей без хліба: на Харківщині окупанти вдарили по авто з гумдопомогою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію прифронтових міст і громад у Telegram .

"Автомобіль згорів дотла. Сергій Миколайович, на щастя, залишився живим, отримавши поранення", - ідеться в повідомленні Асоціації.

Фото: наслідки російського удару по автомобілю з гумдопомогою (t.me/borova_gromada)

Водночас начальник Борівської сільської військової адміністрації Олександр Тертишний розповів, що Нікорич був єдиним зв'язком із цивілізацією для людей на лівому березі річки Оскіл.

"Він їхав своїм бусом і на переправі по ньому вдарив ворожий дрон. Машина згоріла вщент, він зараз у лікарні, забита голова, очевидно акубаротравма. Він постійно пошту людям отримував: посилки і гроші возив, людську пенсію туди, тому що на лівий берег у нас майже нічого не їде", - сказав Тертишний.

В Асоціації наголосили, що такий удар росіян був не випадковим, це черговий воєнний злочин росіян проти мирних українців.